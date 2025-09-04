Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬3A¤Ç²÷Åê¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¡¡8²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¡¡Á°²ó¤Î10¼ºÅÀ¤«¤é½¤Àµ
¡þMLB 3A ¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó5¡¼1¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼(ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼3A¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¤Î¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼Àï¤ËÀèÈ¯¡£8²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë5ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢3²ó¤òÅê¤²¤ÆÈïËÜÎÝÂÇ3¤ò´Þ¤à11°ÂÂÇ¡¢10¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿Á°ÅÄÅê¼ê¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤òÆâÌî¥´¥í3¤Ä¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢2²ó¤Ë1¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é19¿ÍÏ¢Â³¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Þ¤Ç¤¢¤È4¿Í¤ËÇ÷¤Ã¤¿Á°ÅÄÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é7ÈÖ¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥¡¼Áª¼ê¤Ë¥«¥¦¥ó¥È3¡¼1¤«¤é81.8¥Þ¥¤¥ë(Ìó132¥¥í)¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÈïÃÆ¡£¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï¡¢7²ó2/3¤Ç100µå¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¡¢9Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤ÈÁ°²ó10¼ºÅÀ¤«¤é½¤Àµ¤·¡¢²÷Åê¤òÈäÏª¡£º£µ¨5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢º£µ¨3A¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï17»î¹ç¤Ç5¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.79¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö8²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬ºÇ¸å¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡¡ÎÉ¤¤´¶¤¸¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£