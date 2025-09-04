¥È¥ß¡¼¥º·ò¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤µ¤¯Îö¡×¡¡Âçºå¥°¥ë¥áEXPO2025
¡¡Âçºå¾ë¸ø±àÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂçºå¥°¥ë¥áEXPO2025¡×¡ÊÂçºå»Ô¼çºÅ¡¢10·î13Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì´ë²è¡Ö¡Á¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð´é¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡Ù¡ª¡ÁÂç»î¿©²ñ¡×¤¬4Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥È¥ß¡¼¥º·ò¡Ê66¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥®¥ã¥°¡È·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡É¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçºå¡¦Ì´½§¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¿©¤¤¤À¤ª¤ì¤Î¿·Ì¾½ê¡×¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¾ï»þ30Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¡£ËüÇîºÇ½ªÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ10·î13Æü¤Ë¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»Ä¤ê40Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¡Á¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡ª¾Ð¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¤È´¶¼Õ¤ÎÂç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£·ò¡¢ÅçÅÄ¼îÂå¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¾®¿ùÎµ°ì¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡¢NMB48¡¦¾®Åè²ÖÍü¤¬»î¿©²ñ¤ÇÅâÍÈ¤²¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó´ë²è¤Ï¡ÖÅâÍÈ¤²¥½¡¼¥¹ÁíÁªµó¡×¡£MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¤è¤·¤¬´Ý¤«¤¸¤ê¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¥°¥ëÌÜ¤§¡×¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤¢¤ê¤Ä¤±¡ª¡×¤Ç¡¢²áµî¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¡È¤«¤é¤¢¤²¥½¡¼¥¹¡É¤Ç1ÈÖ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÍè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¥ó¥³¥ó¥«¥ó¡¢·ò¤Á¤ã¡Á¤ó¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¢¥Ü¥¯¡¢¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡×¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿·ò¡£¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¼«¿È¤¬¡ÖNGK¤Î³Ú²°¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Èºî¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡È·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡É¤ò½ÐÉÊ¡£¿³ºº¤·¤¿¾®¿ù¤¬¡ÖÀÖ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£Çò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¾¡¼ê¤Ê°õ¾Ý¤ÇÂè°ìÀ¼¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤é¤¹¤Ù¤êÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¼îÂå¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®Åè¡¢¤¿¤«¤Î¤ê¤Ï¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬°ìÈÖ¤«¤â¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡5¼ïÎà¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÂçÎÌ¤ÎÅâÍÈ¤²¤ò´°¿©¤·¤¿¾®¿ù¤Ï¡ÖÇò¤¤¤´ÈÓ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ê¤¢¡£¥Ü¥¯¤¬1É¼¡¢ÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎßÀ²È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¥½¥ë¥È¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢·ò¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¤»¤ä¤Í¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤ä¤í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¡¢¤Þ¤¿¾Ð¤¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£