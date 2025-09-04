¥È¥é¥ó¥×¤ÎËâ¤Î¼ê¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¶âÍ»»ÙÇÛ¤Ë¡Ä¤½¤¦Áû¤®Î©¤Æ¤ë¿·Ê¹¥Æ¥ì¥Ó¤¬Êó¤¸¤Ê¤¤"FRB½é¤Î¹õ¿Í½÷ÀÍý»ö²òÇ¤"¤Î¿¼ÁØ
ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤Î¹õ¿Í½÷ÀÍý»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥µ¡¦¥¯¥Ã¥¯»á¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤¬·ÀÌó¤·¤¿3·ï¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÍÍø¤Ê¾ò·ï¤òÆÀ¤ë¤¿¤áÂß¤·¼ê¤Î¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ëµõµ¶¤Î»ö¼Â¿½¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔÀµµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥¯¥Ã¥¯»á¤Ïµ¿ÏÇ¼«ÂÎ¤òÌÀ³Î¤Ë¤ÏÈÝÄê¤»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥í¡¼¥ó¿½ÀÁ½ñ¤Ç»öÌ³Åª¤Ê¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÁê¼ê¤Ë¡Ö²òÇ¤¤ÏÌµ¸ú¡×¤È¤·¤Æº¹¤·»ß¤á¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ËÄóµ¯¤·¤¿¡£
¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö²òÇ¤¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢À¯¼£Åª°µÎÏ¤«¤é¤ÎÆÈÎ©À¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿FRB¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¿·Íý»ö¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ë¾¤à¡ØÍø²¼¤²¡Ù¼Â¸½¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ½ã¤ÊÆ°µ¡¤Ë´ð¤Å¤¯°ãË¡¤Ê²òÇ¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ±»á¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡¢¡Ö²òÇ¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆFRB¤¬ÂçÅýÎÎ¤Î°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢FRB¤Î¿®Ç§¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Ë½¤ÉüÉÔÇ½¤Ê´í³²¡Êirreparable harm¡Ë¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¡£
ÊÆ¥³¡¼¥Í¥ëÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤Î¥¨¥¹¥ï¡¼¥ë¡¦¥×¥é¥µ¥É¶µ¼ø¤â¡¢¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¡¢ÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¿®Íê¡¢¥É¥ë¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤Ë°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¼¨¤¹¡£
°ìÊý¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¯»á¤Îµ¿ÏÇ¤¬¡ÖFRB¤ÎÉåÇÔ¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¤¹¤â¤Î¡×¤È¤Î°õ¾Ý¤ò³È»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤¬¥¯¥Ã¥¯»á¤ò²òÇ¤¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢µ¬À©¡¦´ÆÆÄÅö¶É¤È¤·¤Æ¤ÎFRB¤Î¿®Ç§¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£
½»Âð¥í¡¼¥óº¾µ½¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÎ©¾ì¤ÎFRB¤ÎÍý»ö¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¿½ÀÁ¤ÇÉÔÀµ¤òÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼¨¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï²òÇ¤¤Î¸¢¸Â¤âÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¢£²òÇ¤·à¤ÇÌä¤¦¤Ù¤¡È2¤Ä¤ÎÌäÂê¡É
¥¯¥Ã¥¯»á¤¬°ú¤Â³¤¡ÖFRB¤ÎÆÈÎ©À¡×¤È¤¤¤¦¶Ó¤Î¸æ´ú¤ò·Ç¤²¤ÆÆ®¤¦¾ì¹ç¡¢Èà½÷¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤ÏÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Þ¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î²òÇ¤·à¤Ç¿¿¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡Ö¥¯¥Ã¥¯»á¤¬ÉÔÀµ¤òÆ¯¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤Ç¤â¡ÖÂçÅýÎÎ¤ËFRBÍý»ö¤Î²òÇ¤¸¢¸Â¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê°Ê²¼2¤Ä¤ÎÌä¤¤¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1¡¥FRB¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¹â¥ê¥¹¥¯¤Ê¾Ú·ô²½¾¦ÉÊ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂà¼£¤Ç¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤âFRB¤ËÂ»¤Ê¤ï¤ì¤ë¡Ø¿®Ç§¡Ù¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
2¡¥²áµî»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¶âÍ»À¯ºö¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö·ÐºÑ³Êº¹¤Î³ÈÂç¡×¤ò¾·¤¤¤¿¡£FRB¤ÏËÜÅö¤ËÀ¯¸¢¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¡ØÃæÎ©¡Ù¤ÊÁÈ¿¥¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤âFRB¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤«
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿¼ÁØ¤ËÇ÷¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥¯»ö·ï¡×¤¬»Ô¾ì¤äÆüËÜ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨ÆÀ¤ë¤Î¤«¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÂçÅýÎÎ¤ËFRB¤ÎÍý»ö²òÇ¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï8·î25ÆüÉÕ¤Ç¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¤Ç¡¢²òÇ¤¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñÌ±¤ÏÀ¯ºö·èÄê¤ÈÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙ¤Î´ÆÆÄ¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¶âÍ»¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÔÀµÄ¾¤Ç¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈÈºáÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹Ô°Ù¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¼«¿È¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÊÆ·ûË¡Âè2¾ò¤È1913Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿Ï¢Ë®½àÈ÷Ë¡10¾ò¤Î¸¢¸Â¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍý»ö¿¦¤òÂ¨¹ï²ò¤¯¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
Æ±Ë¡¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¡Êcause¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Íý»ö²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²òÇ¤¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¤³¤Î¸¢¸Â¤Ï¡¢FRB¤ÎÆÈÎ©À¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤Ì¿¸å¤Î¿¦Ì³ÂÕËý¡¢¿¦Ì³Êü´þ¡¢¿¦Ì³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢FRB¤¬1913Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬Íý»ö¤ò²òÇ¤¤·¤¿Á°Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï¡Ö»ä¤Î»öÌ³Åª¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤ËÊÆ¾å±¡¤ÇFRBÍý»ö¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï»ä¤òË¡Åª¤Ë²òÇ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÌÌ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ï°ìÍý¤¢¤ë¡£¤Þ¤À·º»öÁÊÄÉ¤µ¤¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È¿ÏÀ¤Îµ¡²ñ¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤ËÍºá¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¡ÈÉÔÀµ¡É¤ÎÃæ¿È
¤·¤«¤·¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤Ë±ï¤Î¤Ê¤¤¡Ö»ý¤¿¤¶¤ëÈó¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤È¡¢¡Ö»ý¤Æ¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤ÎÉÏÉÙ¤Î³¬µéº¹¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³«¤¯ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥¯»á¤ÎÉÔÀµµ¿ÏÇ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨°Õ¿Þ¤»¤Ì¡Ö»öÌ³¾å¤Î¼ê°ã¤¤¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ»µÁÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢Âç³Ø³¹¤Ë½êºß¤¹¤ë3¸®¤â¤ÎÍ¥ÎÉÊª·ï¤ò¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿®ÍÑÎÏ¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î½ª¿Èºß¿¦¸¢¡Ê¥Æ¥Ë¥å¥¢¡Ë¤ò»ý¤Ä¥¨¥ê¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¼õ¤±¤¿FRB¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¤è¤ê½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤¬Îò»ËÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÄã²¼¤·¤¿2021Ç¯1·î¤Ë¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¥¢¥Ê¡¼¥Ð¡¼¤ÇÊÝÍ¤¹¤ëÊª·ï¤Î¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤ê´¹¤¨¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«2½µ´Ö¸å¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
Î¾Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¬¶â¤Î»ÙÊ§³Û¤ä¶âÍø¤¬Äã¤¯¡¢ÇäµÑ»þ¤Ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤ÎÌÈ½ü¤Ê¤ÉÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ÊÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯µï½»¤¹¤ë½»Âð¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âß¤·¼ê¤Î¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ë¿½¹ð¡£Î¾Êý¤ÎÊª·ï¤ÇÍÍø¤Ê¶âÍø¤òÆÀ¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¯»á¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤¬°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Î¾Êý¤ÎÊª·ï¤Ç¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ò¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ÊÆÏ¢Ë®·ºË¡¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¨Ìò·º¡Ê½Åºá¡¢felony¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢°Ê²¼4ÅÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤¤¡£
¡ ÅÅ»ÒÅªÄÌ¿®¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤¿º¾µ½¹Ô°Ù
¢ Í¹ÊØ¤ò»È¤Ã¤¿º¾µ½
£ ¶ä¹Ôº¾µ½
¤ ¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëµõµ¶¤Î¿½¹ð
º¾µ½¹Ô°Ù¤¬·º»ö»ö·ï²½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤òñÙ¤¹°Õ¿Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2·ï¤Î¥í¡¼¥óÁÈÀ®¤¬Æ±¤¸·î¤Î¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤·¤«·Ð¤¿¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÏÈÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö°Õ¿Þ¤»¤Ì»öÌ³Åª´Ö°ã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤À¤í¤¦¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥¯»á¤«¤é¡Ø»ä¤Ï¡Êº¾µ½¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¡ØÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï»ä¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï2021Ç¯4·î¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ç¤¹¤Ç¤ËÊÝÍ¤¹¤ëÊª·ï¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂè2¤Î½»Âð¡Ê¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡Ë¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤è¤ê¤ÏÆ¬¶â¤ä¶âÍø¤¬¤ä¤ä¹â¤¤¤¬¡¢Åê»ñ¸þ¤±Êª·ï¤è¤ê¤ÏÃÇÁ³ÍÍø¤Ê¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤«¤éÍý»ö½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë2021Ç¯12·î¤Ë¡¢3¸®ÌÜ¤ò¡ÖÅê»ñ¡¦ÄÂÂßÍÑÅÓ¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥ó¤Ï¸µ¤ÎÍÍø¤Ê¾ò·ï¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯½éÆ¬¤Ë¾å±¡¤Ç¥¯¥Ã¥¯»á¤Î¿Í»ö¾µÇ§¤Î¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢ÉÔÀµ¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÊª·ï¤Î¿½¹ð¤Ç¥í¡¼¥ó¤Î¼ïÊÌ¤ò¤Ü¤ä¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¢£3¸®¤È¤âÂß¤·¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤Þ¤¿¡¢FRBÍý»ö½¢Ç¤¸å¤Î2022Ç¯¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Î4²ó¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎFRB¤Ø¤ÎÎÑÍý¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¿½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¤ÎÊª·ï¤ò¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤ÎÊª·ï¤Ï¡Ö¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇFRB¶ÐÌ³¤ò»Ï¤á¤¿¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Ï¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Ë¤â¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤âµï½»¼ÂÂÖ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊª·ï¤ÏÄÂÂß¤Ë¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤Ïµï½»Êª·ï¸þ¤±¤ÎÍÍø¤Ê¾ò·ï¤Î¥í¡¼¥ó¤ò¼õ¤±Â³¤±¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÎÑÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¡Ö¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤Èµ¶¤Ã¤Æ¿½¹ð¤·Â³¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Êª·ï¹ØÆþ»þ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëµõµ¶¿½¹ð¤ò¸ÒÅÉ(¤³¤È)¡¦ÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤¿¡ÖºßÇ¤Ãæ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ë¤Ï»×¤ï¤ì¤ë¡£Íý»ö½¢Ç¤¸å¤Ë4Ç¯Â³¤±¤Æ´Ö°ã¤¤Â³¤±¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤À¡£
¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¼«¿È¤Î²òÇ¤¤Ë¤è¤ê¡ÖFRB¤Î¿®Ç§¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Ë½¤ÉüÉÔÇ½¤Ê´í³²¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë½Åºá¤Î·ùµ¿¤òÌÀ³Î¤Ë¾Úµò¤ÇÈÝÄê¤»¤º¡¢FRB¤Î¿®Ç§¤òÂ»¤Í¤Æ¤¤¤ëÄ¥ËÜ¿Í¤Ï¥¯¥Ã¥¯»á¼«¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·FRB¤ÎÅö¶É¼Ô¤¬½»Âð¥í¡¼¥óº¾µ½¤òÈÈ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶âÍ»µ¬À©Åö¶É¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£FRB¤ÈÊÆ¹ñÌ±¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¹âÅÙ¤Ê¿®Íê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤Ï¤½¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¤«¤é¤À¡£
¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Ï¡¢µÍ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤â¤¦Ä¹¤¯»ý¤¿¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£À¤ÏÀ¤¬Èà½÷¤ÎµïºÂ¤ê¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡Ö¿®Ç§¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀªÎÏ¤¬·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö¥¯¥Ã¥¯²òÇ¤¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÌ±¤ä»Ô¾ì¤ÎFRB¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Ç§¤¬ÔÌÂ»¤µ¤ì¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤â²ø¤·¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼º¤¦¤Û¤É¤Î¿®Íê¤¬¤½¤â¤½¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
±Ñ¥¥ó¥°¥¹¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥¤¥¯¥Þ¥ó¶µ¼ø¤é¤¬2025Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢FRB¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ÏÂç¤¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖÉåÇÔ¡×¤Ï¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢FRBÁ´ÂÎ¤Î¡ÖÁÈ¿¥Ê¸²½¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
µ¬À©Åö¶É¤Ç¤¢¤ëFRB¤Î¹â´±¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¯¥é¥ê¥À¸µÉûµÄÄ¹¡¢¥À¥é¥¹Ï¢¶ä¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥«¥×¥é¥óÁ°ÁíºÛ¡¢¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶ä¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥°¥ì¥óÁ°ÁíºÛ¤¬µ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ÃÊ³¬¤Ç¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
FRB¤Ë¤è¤ë¶âÍ»À¯ºö¤Ï»Ô¾ì¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î·èÄê¼Ô¤¿¤Á¤¬»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤¿¼è°ú¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶ä¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁíºÛ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì¤¤À¤½¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡´üFRBµÄÄ¹¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ë¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹Ï¢¶ä¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ö¥é¡¼¥ÉÁ°ÁíºÛ¤ÏÆâÉô¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶ä¤Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥«¡¼Á°ÁíºÛ¤âÆ±¤¸¤¯¥ê¡¼¥¯¤ÇÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÉåÇÔ¤ÎÎã¤ÏËçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£
¢£¹ñÌ±¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Ç¡È¤Û¤ÜÈ¾¸º¡É
¤Þ¤¿¡¢º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÎòÂåFRBµÄÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñÌ±¤Î¿®ÍÑÅÙ¤Ï¡¢¥À¥À²¼¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆÀ¤ÏÀÄ´ººÂç¼ê¤Î¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2000Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥Ñ¥óµÄÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ74¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·µ¬À©Åö¶É¤ÎFRB¤Ï¡¢¹â¥ê¥¹¥¯¤Î¾Ú·ô²½¾¦ÉÊ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ½»Âð¥Ð¥Ö¥ë¤¬ÃÆ¤±¡¢¼«Âð¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÊÆ¹ñÌ±¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Ë¡Ö½¤ÉüÉÔÇ½¤Ê´í³²¡×¤¬µÚ¤ó¤À¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¿®ÍêÅÙ¤¬40¡óÉÕ¶á¤Ë¤Þ¤ÇµÞÍî¡¢¤³¤Î»ÍÈ¾À¤µª¤Ç¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸å·Ñ¤Î¥Ð¡¼¥Ê¥ó¥¸µµÄÄ¹¤â¡¢¡Ö¥Ð¥º¡¼¥«Ë¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶âÍ»´ËÏÂ¡ÊQE¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ð¥Ö¥ëÅª¤Ê¾õ¶·¤òÀ¸¤ß¡¢ÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¾Ú·ô¤äÊÆ¹ñºÄ¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ³ÈÂç¤ÇÊÝÍ»ñ»º¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËËÄÄ¥¤µ¤»¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤Î½Ì¾®¡Ê¥Æ¡¼¥Ñ¥ê¥ó¥°¡Ë¤Î¼Â¹ÔÊýË¡¤â´Ö°ã¤¨¡¢¿®ÍêÅÙ¤Ï40¡óÂæ¤ÇÄãÌÂ¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ¤Ø¤Î¥Þ¥Í¡¼Î®Æþ¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿FRB¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬¤µ¤é¤ËÉÙ¤àÃæ¤ÇÃæ´ÖÁØ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë×Íî¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥¨¥ì¥ó¸µµÄÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤â¤¢¤Þ¤ê²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÈÎ©À¡×¡ÖÀìÌçÀ¡×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿FRB¤Î°ìÏ¢¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÅöÁª¤Î½ÅÍ×¤ÊÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
¢£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯ÅþÍè¡¢¿®Íê¼ºÄÆ¤Ï·èÄêÅª¤Ë¡Ä
Âè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤Ù¤¯Íø¾å¤²¤ò4²ó¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢ÂÐÃæ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÄãÌÂ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢2019Ç¯¤Ë3²ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¿Íµ¤¤¬58¡ó¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤Ï¡ÖÍø²¼¤²¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¶¸ÍðÊª²Á¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÍø¾å¤²¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬ÃÙ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤º¡¢¸½ºß¤Î¿®Íê¤Ï30¡óÂæ¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRB¤Ë¤è¤ë¹â¶âÍøÀ¯ºö¤ÎÉûºîÍÑ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤Ç´ë¶È¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤¿¤á¸ÛÍÑ¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹â¶âÍø¤Î¤¿¤á½»Âð¤ä¥¯¥ë¥Þ²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÇã¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÉéºÄ¤ÎÊÖºÑ³Û¤¬ËÄ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹â¶âÍø¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤Î¾ºµëÍÞÀ©¤Ç¡¢Êª²Á¾å¾º¤ËÄÂ¶â¾å¾º¥Ú¡¼¥¹¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÈñ¤ÎÂ©ÀÚ¤ì¤¬µ¯¤³¤ê¡¢»Å»ö¤Î³Ý¤±»ý¤Á¡¢ÃùÃß¤ÎÀÚ¤êÊø¤·¤Ç¤·¤Î¤°À¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¡Ö¸ÛÍÑ¤ÎºÇÂç²½¡×¡ÖÊª²Á¤Î°ÂÄê²½¡×¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢FRB¤Ë¤è¤ëÀ¯ºö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ï¡¢FRB¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Ç§¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëFRB¤Îµ¶Á±À
ËÝ¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ÎÂÐ¥È¥é¥ó¥×ÁÊ¾Ù¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡ÖÊÆÂçÅýÎÎ¤ËFRBÍý»ö¤Î²òÇ¤¸¢¸Â¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥¯»á¤¬º¾µ½¤ÎÈÈºá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ·ï¤¬Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢Èà½÷¤¬Ë¡Î§¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÌÌ¤Ç¾¡ÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
¤À¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¯»á¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËµïºÂ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢½îÌ±¤«¤é¤Î±åÓÍ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤í¤¦¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ë»¿À®¤¹¤ë·Á¤ÇÍø²¼¤²¤Ë°ì´Ó¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«¿È¤Ïº¾µ½¤Ë¤è¤ê3·ï¤â¤ÎÄã¶âÍø¥í¡¼¥ó¤ÇÍø±×¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¹õ¿ÍÆ±Ë¦¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¼º¶È¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í¼ï¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê³ä¹ç¤Ç½»Âð¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º¾µ½¤Ë¤è¤ëÊª·ïÄÂÂß¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÍø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¼«¿È¤Î¿Í¼ï¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ò´Þ¤àFRB¹â´±¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢»þÂå¤Ë¡¢¡ÖÉÏ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¶âÍ»ÊñÀÝ¡×¤È¤¤¤¦Ê¹¤³¤¨¤Î¤è¤¤Ç°Ê©¤ò¾§¤¨Â³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢FRB¤¬¤½¤Î111Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¶âÍ»¼å¼Ô¤ÎµßºÑ¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÄã½êÆÀÁØ¤äÉÏº¤ÁØ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢FRB¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î»ý¤Ä»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¤òÂç¤¤¤Ë¹â¤á¡¢´ûÂ¸¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ËÜÍè¤Î»ÈÌ¿¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤¿¤â¤Î
¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìµÞ¿ÊÃæ¤Î2021Ç¯4·î¤Ë¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó·ÐºÑ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¹Ö±é¤Ç¡¢¡Ö·ÐºÑ²óÉü¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«Äê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¶âÍ»À¯ºö¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¡¢Èà¤é¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÈÆ±¤¸Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¤À¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Î¹Ö±éÃæ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¿¤Á¤¬¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤ëFRBËÜ´Û¶á¤¯¤Î°ìÂÓ¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¿¤Á¤ÏÀ¯ºö·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤Ì¤«¤ë¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø±à¤ÎÃÏÌÌ¤Î¾å¤Ç±«Ïª¤òËÉ¤°¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥·¡¼¥²¥ëµ¼Ô¤Î¥ë¥Ý¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
º£¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÎÈà¤é¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö¼óÅÔ¾ô²½ºîÀï¡×¤Ë¤è¤êÏ©¾å¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¹â¶âÍøÀ¯ºö¤ÎÂ³¹Ô¤Ç½»Âð²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¡¢ÄÂÂß²Á³Ê¤â¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¾å¾º¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÏºÆ¤Ó½»µï¤ËÆþµï¤¹¤ë´õË¾¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆµÄ²ñ¤¬FRB¤Ë²Ý¤·¤¿ËÜÍè¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡Ö¸ÛÍÑ¤ÎºÇÂç²½¡×¤È¡ÖÊª²Á¤Î°ÂÄê¡×¤À¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ä¥¯¥Ã¥¯»á¤¿¤Á¤Ï¡Ö¶âÍ»¤Ë¤è¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¡×¡Ö¶ä¹Ô¤ÎÍ»»ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¡×¤Ê¤É¤ÎÌµ´Ø·¸¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ò½ä¤ê¡¢Å·ÃÏ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂçÁû¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¹â¿Ê¡¦¹â»ß¤Þ¤ê¤·¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ÏÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Á´ÊÆ¥È¥Ã¥×¤Î¸øÎ©¹»¤Ç¤¢¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»·ÐºÑ³ØÉô¤ÎÃæÂ¼·ÃÈþ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö2021¡Á2022Ç¯¤Î¶ÉÌÌ¤ÇFRB¤ÏÊª²ÁÍÞÀ©¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¿®Ç§¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÂà¼£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëü¿Í¤¬Æ±°Õ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤À¤¬¡¢FRB¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¿®Ç§¡×¤ä¡¢FRB¹â´±¤¿¤Á¤Î¡ÖÀìÌçÀ¡×¡¢¤½¤·¤ÆFRB¤Î¡ÖÆÈÎ©À¡×¤Ï¡¢º£¤äÅÞÇÉÀ¤Î¹â¤¤·ÐºÑ¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î±£¤ìÌ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Î¿¦Ì³ÂÕËý¡¢¿¦Ì³Êü´þ¡¢¿¦Ì³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬Ê¤¤¤±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¡¾Ú¤äÀ§Àµ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¢£»Ô¾ì¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë
À¤³¦Åª¤ÊÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤Ï¡¢¡Ö³¬µé´ÖÆ®Áè¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤À¤¬ÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤ÎÂ°¤¹¤ë³¬µé¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÉÙÍµÁØ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤½¤ì¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶âÍ»¤ò»Ê¤ëFRB¤Ï¤½¤Î¡Ö³¬µéÆ®Áè¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Î¤è¤¦¤ÊÉÙ¤à¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍø±×¤òÁý¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
FRB¤Î¸¢°Ò¤äÆ»ÆÁÅª¤ÊÍ¥±ÛÀ¤Ï¡Ö¥¯¥Ã¥¯»ö·ï¡×¤Ç½ý¤Ä¤¡¢¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
µÕ¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È³¬µé¤ÎÉåÇÔÄÉµÚ¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¯¥Ã¥¯»á²òÇ¤È¯É½¤ÇÂç¤¤¯²¼¤²¤¿»Ô¾ì¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¾å¤²¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢¶äÁíºÛ¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥À¥É¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö»Ô¾ì¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÎäÀÅ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ËÀµÄ¾¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿»Ô¾ì¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Û¤É·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤â½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤ËÊÆ¹ñºÄ¤ÎºÇ¾å°Ì³ÊÉÕ¤±¤¬¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢ÊÆ¥É¥ë¤ÏË½Íî¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
FRB¤¬ÆÈÎ©À¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÊüÌ¡ºâÀ¯¤Î·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬8·î26Æü¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Ï¡¢Åö½éÍ½ÁÛ¤ÎÇ¯´Ö3000²¯¥É¥ë¡ÊÌó44Ãû±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Ç¯´Ö5000²¯¥É¥ë¡ÊÌó74Ãû±ß¡Ë°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï1Ãû¥É¥ë¡ÊÌó147Ãû±ß¡Ë¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ÆºâÀ¯¤¬²þÁ±¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Î·üÇ°¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
»Ô¾ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎFRB»ÙÇÛ¤Ë¤âÅ¬±þ¤·¤Æ¤æ¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÊý¤¬¡¢¤â¤¦¤«¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤Î¼«È¯Åª¼Ç¤¤¢¤ë¤¤¤ÏºÛÈ½¤ÎÇÔÁÊ¤ÏFRB¤Î¿®Ç§¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»ñ»º²Á³Ê¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
