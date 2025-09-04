¤µ¤È¤¦¼î½ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥·°û¤ß¡×¡¡½éÂå¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î2S¤Ë¥Í¥Ã¥È¶½Ê³¡ª¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤µ¤È¤¦¼î½ï¡Ê52¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½éÂå¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¡È¥µ¥·°û¤ß¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖºòÌë¤ÏÀ¾Â¼ÁÈ¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ê¤³¥Ý¥ê¥¹¤È¤â²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Áµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥·°û¤ß¡×¤È½éÂå¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÊ¡»³Íý»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖËèÆü¡¢»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÉ¤¤°ìÆü¤ò¡Á¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²«¶â¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥ÓÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¤º¤ÃÍ§¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤ê¤³¥Ý¥ê¥¹¤È2SºÇ¹â¡×¡Ö2¿Í¤È¤âåºÎï¡×¡Ö30Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£