¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Ö¶Ë»Ý¹õÆÚ¤Þ¤ó¥«¥ì¡¼¡×È¯Çä/¥«¥ì¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¹õÆÚ¤ÎÈÔ¤­Æù¡¢22¼ï¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»³Ü¥¹á¤ë²¤É÷¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ

¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢Ãæ²Ú¤Þ¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×(ÀÇ¹þ240±ß)¡¢¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¥«¥ì¡¼¡×(ÀÇ¹þ240±ß)¤ò¡¢9·î9Æü¤«¤éÁ´¹ñÌó1Ëü6,300Å¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÒÎß·×7000Ëü¿©¤òÈÎÇä¤·¤¿¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Ë¿·Ì£ÅÐ¾ì¡Ó
¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Ï¡¢¶ñºàÈæÎ¨50%¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¶ñºà¤Ë¤Ï¹ñ»º¤Î¹õÆÚ¤È¶Ì¤Í¤®¤ò100%»ÈÍÑ¡£¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¶¥ë¥Ä´ä±ö¤ÇÆù¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡£ÄêÈÖ¤Î¡ÖÆù¤Þ¤ó¡×¤ËÈæ¤Ù¡¢Á´ÂÎ½ÅÎÌ¤ÏÌó1.3ÇÜ¡¢ÈÔ¤Æù¤Î¥«¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¤¡£
2019Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô7000Ëü¿©¤òÆÍÇË¤·¡¢Âè82²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óŽ¥¥Õ¡¼¥ÉŽ¥¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎºÇ¹â°Ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óŽ¥¥Õ¡¼¥ÉŽ¥¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¿©ÉÊŽ¥¿©ºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿É¾²ÁÀ©ÅÙ¡£2Ëü3,000¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¡¼¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡Ø¶â¾Þ¡Ù¡Ø¶ä¾Þ¡Ù¡ØÆ¼¾Þ¡Ù¤Î³Æ¾Þ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×È¯Çä¤«¤é7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤Ì£No.1¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡È¥«¥ì¡¼Ì£¡É¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×ÀÇ¹þ240±ß
¹ñ»º¹õÆÚ¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÆÈÔ¤¥ß¥ó¥Á¤Î¥´¥í¥Ã¤È¤·¤¿Æù¤Î¿©´¶¤È¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿À¸ÃÏ¤È»Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¶ñºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×
¢¡¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¥«¥ì¡¼¡×ÀÇ¹þ240±ß
¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¡£¹õÆÚ¤Î»ÝÌ£Ž¥´ÅÌ£¤È¥«¥ì¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢À¸ÃÏŽ¥¹ñ»º¹õÆÚ¤È¶Ì¤Í¤®Ž¥¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤Î3½Å¥¿¥¤¥×¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£»³Ü¥¹á¤ë²¤É÷¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢22¼ï¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÈÔ¤Æù¤Ï¡¢¹õÆÚ¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛ¹ç¤Î¥«¥ì¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤Û¤ó¤Î¤êÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢Ãæ¿´¤Î¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹Æ±ÍÍ¤Ë»³Ü¥¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¥«¥ì¡¼¡×¡Ò¶Ë»Ý¹õÆÚ¤Þ¤ó2¼ï¤Î20±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ó
´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥«¥Õ¥§¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ž¥¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò1ÉÊ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡²ó¤Î²ñ·×»þ¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¥«¥ì¡¼¡×20±ß°ú¤¥ì¥·¡¼¥È¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡ÚÈ¯·ô´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î9Æü¡Á9·î22Æü
¡Ú»ÈÍÑ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î9Æü7»þ¡Á9·î29Æü
¡ÚÈ¯·ôÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
Ž¥¥â¥«¥Ö¥ì¥ó¥É(SŽ¥M)
Ž¥¥¢¥¤¥¹¥â¥«¥Ö¥ì¥ó¥É
Ž¥¥Ö¥ì¥ó¥É(SŽ¥MŽ¥L)
Ž¥¥«¥Õ¥§¥é¥Æ(MŽ¥L)
Ž¥¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼(SŽ¥MŽ¥L)
Ž¥¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥é¥Æ(MŽ¥L)
¡Ú³ä°ú·ôÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¥«¥ì¡¼¡×