¡Öº´ÅÏ¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¡×´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯¤â½ÐÀÊ¸«¹ç¤ï¤»¡¡Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿ÈÏ«Æ¯¼Ô¤Î¡Ö¶¯À©À¡×½ä¤êÁÐÊý¤ÎÎ©¾ìËä¤á¤é¤ì¤º
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÆüËÜÂ¦¤¬¹Ô¤¦¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡Ê¤µ¤É¤Î¤¤ó¤¶¤ó¡Ë¡×¤ÎÄÉÅé¼°¤Ëº£Ç¯¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï4Æü¸á¸åÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¡Öº´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡×¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÄÉÅé¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ëÄÉÅé¤Î¼¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜÂ¦¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿ÈÏ«Æ¯¼Ô¤Î¡Ö¶¯À©À¡×¤Ê¤É¤ò½ä¤êÁÐÊý¤ÎÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏµîÇ¯¤âÆüËÜÂ¦¤ÎÄÉÅé¼°¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢¸½ÃÏ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÄÉÅé¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£