À¾ÍÎÃËÀ¤«¤éÀº»ÒÄó¶¡¤ò¼õ¤±°ì¿Í¤¤ê¤Ç½Ð»º¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¡¡ÈÂ©»Ò¤Î½ÉÂêÁûÆ°¡É¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê²Î¤Ë
´Ú¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤¬¼«ºî¤·¤¿¡Ö½ÉÂê¥½¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ÁûÆ°¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÏÂ¤é¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ÅÄ¾®É´¹ç¡¢Àº»ÒÄó¶¡¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥ï¥±
9·î3Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥µ¥æ¥ê¤Î¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥æ¥ê¤Î¼Õºá¤Î½ÉÂê¥½¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÆ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ï¡¢¡Ö½ÉÂê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¡¢Â©»Ò¤Î¥¼¥ó¤¯¤ó¤Ë¡Ö½ÉÂê¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯¿Ò¤Í¤¿¡£
¥¼¥ó¤¯¤ó¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¤¬½ÉÂê¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¹³µÄ¤¹¤ë¤È¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ï¡Ö½ÉÂê¤ÏÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÆÃÍ¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç±þ¤¸¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÈà½÷¤ÎÎ¾¿Æ¤Þ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌû²÷¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²Î»ì¤È·«¤êÊÖ¤·¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö½ÉÂê¥½¥ó¥°¡×¤Ï¡¢ÃæÆÇÀ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¥µ¥æ¥ê¡×¡Ö¥¼¥ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ïº£Ç¯3·î¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖAµé¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥ó¥é¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢Â©»Ò¤Î±Ñ¸ìÍÄÃÕ±à¤Î½ÉÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÀäÂÐ¤Ë½ÉÂê¤ò¤·¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï½ÉÂê¤ËÈ¿ÂÐ¤À¡£½ÉÂê¤ò¤·¤Ê¤¤Â©»Ò¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶µ»Õ¤ËÄ¾ÀÜ¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤òÂº½Å¤¹¤ë¶µ°éË¡¡×¤È¤¤¤¦¹ÎÄêÅª¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö±Ñ¸ìÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é½ÉÂê¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ·½â¤À¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÏÀÁè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¸ü¤«¤Þ¤·¤¯¸«¤¨¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤Îµ¬Â§¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î·ï¤ÇÂ¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¼¥ó¤â¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤Ðµ¬Â§¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤À¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þÆ£ÅÄ¾®É´¹ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1979Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡£2007Ç¯¤Î´Ú¹ñKBS2¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¡£40Âå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢»ÒµÜÇ¯Îð¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡Ö48ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¼«È¯Åª¤Ë¡ÈÌ¤º§¤ÎÊì¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Àº»Ò¥Ð¥ó¥¯¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤¿À¾ÍÎÃËÀ¤ÎÀº»ÒÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ÆÇ¥¿±¤·¡¢2020Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¤Ç3200g¤ÎÃË»ù¥¼¥ó¤¯¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£