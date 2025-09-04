NCT¡¦¥Ø¥Á¥ã¥ó¡¢¥½¥í¶Ê¡ØCRZY¡Ù¤Ç´±Ç½Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡Ä¡È¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡É¤Î¿¿²Á¤ò¾ÚÌÀ
NCT¤Î¥Ø¥Á¥ã¥ó¤¬¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØCRZY¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Á¥ã¥ó¡¢Í¾Íµ¤¢¤ë¡È¥ª¥È¥Ê¤ÊÃËÀ¡É¤Ø
¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTASTE¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCRZY¡Ù ¤Ï¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬ÆÃÍ¤Î¹Ó¡¹¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¤HIPHOP¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥ê¥º¥à¤Ë¡¢¥®¥¿¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎR&B¥Ý¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì¥ÏÇÅª¤ÊÁê¼ê¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ ¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê·²Éñ¤È¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤Ê¤¹¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤¬·àÅª¤ÊÅ¸³«¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê³Û¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Ê³ÑÅÙ¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢²Î»ì¤ÎÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡Ý¥¸¤òÄ¾´ÑÅª¤«¤Ä¶¯Îõ¤ËÉ½¸½¤·¡¢³Ú¶Ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿¥¤êÀ®¤¹´±Ç½Åª¤Ç¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCRZY¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¼ÂÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò³Î¼Â¤Ë¹ï¤ß¹þ¤à¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥Á¥ã¥ó¤Î1st¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTASTE¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCRZY¡Ù¤ò´Þ¤àÁ´11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î8Æü¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ø¥Á¥ã¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥¯¡£2013Ç¯¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£2016Ç¯7·î¡¢NCT 127¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤ÏNCT DREAM¡¢NCT U¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÂçÂÎ¤Î¶Ê¤ÎÆ³ÆþÉô¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÏSHINee¤Î¥Æ¥ß¥ó¡£