Dok2¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ç¡È½ÐÈÇÊªÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡É¹ðÁÊ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÇ¤½Ð¤¹¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ºá¤Ê¤Î¤«¡×
´Ú¹ñ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎDok2¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿¤È¼«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛDok2¡¢¡ÖÁí¹ç½êÆÀÀÇ¡×3²¯¥¦¥©¥ó¤òÂÚÇ¼
Dok2¤Ï9·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²¶¤Ïº£¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î·»¤Î²È¤Ë·Ù»¡¤¬½ÐÈÇÊªÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç²¶¤òÊá¤Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÀÆüÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÂáÊá¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½ÐÈÇÊªÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¶¤Î¥é¥Ã¥×¤Î²Î»ì¤òÊ¹¤¤¤ÆÃ¯¤«¤¬¹ðÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£²¶¤Î¥é¥Ã¥×¤òÊ¹¤¤¤Æ²¶¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¡ÈÎ©ÇÉ¤Ê¿Í¡É¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥ê¥¢¥ëMC¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÇ¤½Ð¤¹¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ºá¤Ê¤Î¤«¡£¥ê¥¢¥ëMC¤¿¤Á¡¢¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÃ¯¤Ê¤Î¤«ÆÍ¤»ß¤á¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Åê¹Æ¤¹¤ë¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Dok2¤Ï2005Ç¯¡¢Dynamic Duo¤Î³Ú¶Ê¡Ø¥µ¡¼¥«¥¹¡Ù¤Ç¥é¥Ã¥×¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Mnet¤Î¡ØSHOW ME THE MONEY¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·2022Ç¯¤Ë¤ÏÀÇ¶â3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3000Ëü±ß¡Ë¡¢Íâ2023Ç¯¤Ë¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó100Ëü±ß¡Ë¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£