À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¡¢·»¡¦À¶¿å¾°Ìï¤¬¼Õºá¡ÖÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦Èà¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/04¡Û9·î3Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï¤¬¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶¿å¿ÒÌé¡¢·»¡¦À¶¿å¾°Ìï¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
À¶¿å¾°Ìï¤Ï¡ÖÄï¡¢ À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¤Þ¤ÀËÜ¿Í¤È¤ÏÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¸«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¿¤À·»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤â¤ª¤é¤º¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÄï¤Ç¤¹¡£º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Èà¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·»¤È¤·¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¡£
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï1999Ç¯6·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2012Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö¿ÌÆ°¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï±Ç²è¡Ö³é¤¡£¡×¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú Á°ÊÓ¡¦»ö·ï¡¿¸åÊÓ¡¦ºÛÈ½¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë ¾å¤Î¶ç¡¦²¼¤Î¶ç¡¿·ë¤Ó¡×¡Ê2016¡¢2018Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2021¡¢2023Ç¯¡Ë¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖEye Love You¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÍò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë3Ç¯ÌÜ¤ÎÆâ²ÊÀì¹¶°å¡¦¼¯»³·ÄÂÀ¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÍò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë3Ç¯ÌÜ¤ÎÆâ²ÊÀì¹¶°å¡¦¼¯»³·ÄÂÀ¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
