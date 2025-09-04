

「岡崎紗絵 2nd 写真集 Lupinus」表紙

岡崎紗絵2nd写真集のタイトルが「Lupinus（ルピナス）」（９月16日発売）に決定。併せて表紙と掲載カットが公開された。

【写真】『岡崎紗絵 2nd写真集 Lupinus』掲載カット

ファッション雑誌販売部数トップシェア（※）の株式会社宝島社が９月16日に発売する俳優・モデル、岡崎紗絵の2nd写真集の表紙とタイトルが決定した。

岡崎さんの20代ラスト写真集となる本書のタイトルは、『岡崎紗絵 2nd写真集 Lupinus』。

「Lupinus（ルピナス）」とは、岡崎さんの誕生花。ラテン語で「狼」を意味する「Lupus（ループス）」が語源で、荒地でも狼のようにたくましく生息することを表している。和名では「昇り藤」とも呼ばれ、岡崎自身が「20代を駆け抜け、様々な経験の中から沢山吸収してきた部分とリンクした」という想いから決定した。

表紙は、グアムでのロケ初日に撮影したもの。グアムの雄大な自然と、自然を愛する岡崎との調和が感じられる、美しい一枚になっている。これまでにあまり見せてこなかったという岡崎の表情も、本書の見どころのひとつとなっている。岡崎らしいキュートでハッピーな笑顔はもちろん、メイクをあまりせずに挑んだカットなど、29歳の等身大の大人っぽさや“静”の魅力も詰まった一冊。（※）日本ABC協会 雑誌発行社レポート2024年下半期（7〜12月）【イベント情報】9月20日（土）東京HMV&BOOKS SHIBUYA13時00分〜https://www.hmv.co.jp/store/event/53571/9月27日（土）大阪紀伊國屋書店 グランフロント大阪店 13時00分〜https://store.kinokuniya.co.jp/event/1753357997/