¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£´Æü¡¦´ôÉì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ÎËôÌÚÅ´Ê¿Åê¼ê¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¡£½é²ó¤ËÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËôÌÚ¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÉÍÅÄÂÀµ®³°Ìî¼ê¤Ë±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡£Ä¹²¬½¨¼ùÆâÌî¼ê¤Î±¦Á°¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï±¦Íã¤ËÆþ¤ëÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¹¥Êá¤·£±»àÆóÎÝ¡£Æâ»³ÁÔ¿¿Êá¼ê¤ÎÍ·¥´¥í¤Ç£²»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢£´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤Î¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤®¤Õ¤·¤óÄ¹ÎÉÀîµå¾ì¤Îº¸Ãæ´ÖÀÊ¥®¥ê¥®¥ê¤ËÆþ¤ë£±£¶¹æ£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¡£¼çË¤¤Î£²»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£