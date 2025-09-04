À¶¿å¾°Ìï¡¢Äï¡¦¿ÒÌé¤ÎÂáÊá¤Ë¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¡×¤â¡¢Í£°ì¤ÎÆù¿Æ¤È¤·¤Æ¡Ö¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÄï¡¢À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¡Ê¤ï¡Ë¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ë¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À·»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤â¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÄï¤Ç¤¹¡£º£¸åÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Èà¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÌóÂ«¡£¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡ÚÀ¶¿å¾°Ìï¡¡Åê¹ÆÁ´Ê¸¡Û
