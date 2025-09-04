Âç±«Èï³²Éüµì¤Ë6²¯1000Ëü±ß¡¡¾®6¤ÈÃæ3¤Îµë¿©3¤«·îÊ¬¤ÎÌµ½þ²½¤Ë1²¯7300Ëü±ß¡¡ËÌ¶å½£»ÔµÄ²ñ¤ÇÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¿³µÄ
ËÌ¶å½£»ÔµÄ²ñ¤Ç4Æü¡¢9·îÄêÎãµÄ²ñ¤¬³«²ñ¤·¡¢Áí³Û11²¯7000Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢8·î¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤ëÂç±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Æ»Ï©¤ä²ÏÀî¡¢¤Î¤êÌÌ¤¬Êø¤ì¤¿ÇÀÃÏ¤Ê¤É473¤«½ê¤ÎÉüµìÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢6²¯1000Ëü±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢»äÍÃÏ¤Ç¤ÎÅÚº½¤äÎ®ÌÚ¤ÎÅ±µî¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Ê³Ø¤Ê¤É¤ÇÎ×»þ¤Î½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÈÃæ³Ø3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é3·îÊ¬¤Ë¸Â¤ê¡¢µë¿©Èñ¤òÌµ½þ²½¤¹¤ëÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢1²¯7300Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤Î9·îÄêÎãµÄ²ñ¤Ï¡¢10·î7Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£