°æÇ·ÏÆ³¤¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÄÕ½Å¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿¿·Ç·½õ¤ÎºÇ´ü¡ÚÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡NHK¤Ç¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡£¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ï¡¢²÷Ä´¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¡£8·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè33²ó¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ(¤¦¤Á¤³¤ï¤·¤¨¤ó¤¿¤á¤Î¤¯¤É¤¯)¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¤Î¹âÆ¤ËÈ¼¤¦ÂÇ¤Á²õ¤·¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÁûÆ°¤ÎºÇÃæ¡¢¡È¾æ±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¡É¡ÊÌðÌîÀ»¿Í¡Ë¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿ÄÕ½Å¤ò¼é¤ê¡¢¾®ÅÄ¿·Ç·½õ¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¿·Ç·½õ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿°æÇ·ÏÆ³¤¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ý¿·Ç·½õ¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿´ü´Ö¤Î1Ç¯2¥«·î¤Û¤É¿·Ç·½õ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ï²¿Í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂÈ´¤±¤ò¤·¤ÆÉ´À«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï³×Ì¿Àï»Î¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤Á²õ¤·¡Ä¡£1¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢´ü´Ö°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¡¢¿·Ç·½õ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÝºÇ¸å¤Ï¡¢¿·Ç·½õ¤¬µß¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤ËÃ´¤¬¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¿·Ç·½õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¹²¼¡Ê²Â»Ò¡¿µÓËÜ²È¡Ë¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¡¢ÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤Ç¤â¡¢ÂÇ¤Á²õ¤·¤«¤éÄÕ½Å¤ò¼é¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë±è¤Ã¤¿½çÈÖ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÄÕ½Å¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎ¹Î©¤Ä¤ó¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡£ÄÕ½Å¤ËÃ´¤¬¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢±é½Ð¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÁ´ÂÎ½Å¤òÄÕ½Å¤Ë¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤ÎÂÎÀª¤«¤é¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å¡¢¼«Ê¬¤¬È¯¤·¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤Ø¤Î»×¤¤¤âºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¤ºÇ´ü¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²£ÉÍ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¹¤°ÎÙ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¿·Ç·½õ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢»×¤ï¤º´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯¡¢Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¯¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤È¤È¤èË·¤Î¸µ¤ËÎ¹Î©¤Æ¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý½øÈ×¡¢²Ö³¡¤Î¤¦¤Ä¤»¤ß¡Ê¡á¤Õ¤¯¡Ë¤È¤ÎºÇ½é¤ÎÂÈ´¤±¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¡¢ÀÚÊ¢¤·Â»¤Í¤¿¿·Ç·½õ¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÄÕ½Å¤ò¼é¤Ã¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹Å¸³«¤«¤é¤Ï¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÉð»Î¤Ï¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â¿·Ç·½õ¤ÏÀ³ÊÅª¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÚÊ¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Åá¤Ç»Â¤é¤ì¤ëÄË¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤ó¤Ê¿·Ç·½õ¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅê¤²¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÆÍ§¤ÎÄÕ½Å¤ò¼é¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂÇ¤Á²õ¤·¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÂçµÁ¤ò»Ä¤»¤¿ºÇ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ý½øÈ×¤Î¿·Ç·½õ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°æÇ·ÏÆ¤µ¤ó¤ÏÅö½é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤´Â¸¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ë»ö¤â´Þ¤á¡¢ºÇ½é¤«¤éÂç¶Ú¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÆÁûÆ°¤äÂÇ¤Á²õ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Ï³×Ì¿Àï»Î¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ê¹¥¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸å¤Ç³Ê¹¥¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ËÍ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¬¡¢¤¦¤Ä¤»¤ß¤È¤ÎÂÈ´¤±¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½øÈ×¤Î¥À¥á¤Ê¿·Ç·½õ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥À¥á¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥¤·¤µ¤ä¹Í¤¨¤¹¤®¤ëÉôÊ¬¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¡¢ÄÕ½Å¤«¤éµÈ¸¶ºÙ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¸«¤ò¸À¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÇÌò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¿·Ç·½õ¤Î¿ÆÍ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤¿²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡²£ÉÍ¤µ¤ó¤Û¤É¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊºÂÄ¹¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¦±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²£ÉÍ¤µ¤ó¤È¤Ï10Ç¯°ÌÁ°¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤â¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Êý¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÏÅö»þ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1Ç¯È¾¶á¤¤¼ýÏ¿´ü´ÖÃæ¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤ò´Ó¤¯Ç¦ÂÑÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£¼ýÏ¿¤Î¶õ¤»þ´Ö¤â¡¢ËÍ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶ù¤Ç¤»¤ê¤Õ¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²£ÉÍ¤µ¤ó¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢2¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤»¤ê¤Õ¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤ª¼Çµï¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÂæËÜ¤«¤éÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ý¿·Ç·½õ¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿°¦ºÊ¡¦¤Õ¤¯Ìò¤Î¾®Ìî²ÖÍü¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¾®Ìî¤µ¤ó¤´¼«¿È¤ÎÆÃÀ¤ä¤ª¼Çµï¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤±¤ò²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤é¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÏ¤Ù¤¿¤ò¤Ï¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿½îÌ±¤Î´¶³Ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤Õ¤¯¤Î¤»¤ê¤Õ¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿·Ç·½õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖºÇ°¦¤Î¿Í¤Ë¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤µ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¾®Ìî¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¯¤Ï¡¢¾®Ìî¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÝSNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢½îÌ±ÌÜÀþ¤Ç¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤«¡¢¿·Ç·½õ¤È¤Õ¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼±ç¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡ËÍ¼«¿È¤âÀ¸³è´¶¤Î¤¢¤ë½îÌ±¤ÎÆ÷¤¤¤ò½Ð¤»¤¿¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ý°æÇ·ÏÆ¤µ¤ó¤â½Ð±é¤µ¤ì¤¿¿¹²¼¤µ¤óµÓËÜ¤Î¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡×¡Ê17¡Ë¤Ç¤â¡¢ÇÀÌ±¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½îÌ±¤ÎÌÜÀþ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿¹²¼ºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¿¹²¼¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¾ï¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¡¢ÄÕ½Å¤Î¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤äÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ËëÉÜ¤ÎÌò¿Í¤¿¤Á¡¢¿·Ç·½õ¤¿¤ÁÇÀÌ±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµµÁ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤»¤ê¤Õ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·Ç·½õ¤¬Â¿¾¯¤¤Ä¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¿·Ç·½õ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤«¤é¤ª¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¤´³èÌö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¼é¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·Ç·½õ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¡¢ÂÇ¤Á²õ¤·¤ÎÁûÆ°¤¬¼ý¤Þ¤ê¡¢Ì±½°¤¬¡Ö¶ä¤¬¹ß¤ë¡ª¡×¤ÈÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂæËÜ¤Î¥È½ñ¤¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ß¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤½¤Î°ì¸À¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢Ê¸²½¤¬À¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±²Ãæ¤ÇÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤ëÄÕ½Å¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
