¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î4Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï4Æü¡¢ÊÆ¹ñ»º¤ÎÍ¢Æþ¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡ËÁ¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°Á¼ÃÖ¤Î±ª²ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¼Â»Ü¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£º£Ç¯3·î4Æü¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¾¦Ì³Éô¤ÏÊÆ¹ñ»º¤Î¥«¥Ã¥È¥ª¥ÕÇÈÄ¹¥·¥Õ¥È¥·¥ó¥°¥ë¥â¡¼¥É¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤ËÈ¿±ª²óÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬Æ±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¦Ì³Éô¤ÏÎ©°Æ¸å¡¢Ë¡Î§¡¦Ë¡µ¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä´ºº¼êÂ³¤¤Ï¸ø³«¤ÇÆ©ÌÀ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢³ÆÍø³²´Ø·¸¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¶È¼Ô¤Ï¥«¥Ã¥È¥ª¥ÕÇÈÄ¹¥·¥Õ¥È¥·¥ó¥°¥ë¥â¡¼¥É¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½ÉÊ¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤òÄÌ¤¸¡¢ÊÆ¹ñ»º¤ÎÈóÊ¬»¶¥·¥Õ¥È¥·¥ó¥°¥ë¥â¡¼¥É¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°Á¼ÃÖ¤ò±ª²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾¦Ì³Éô¤Ï¸ø¹ð¤òÈ¯É½¤·¡¢4Æü¤«¤éÈ¿±ª²óÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£