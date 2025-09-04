¡ÚÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡Û¥Û¥ï¥ó¤Ï3°Ì¥¡¼¥×¤Ç½÷»ÒºÇ¾å°ÌÉâ¾å¤âÄËº¨¥Ü¥®¡¼¤ËÎÞ
¡¡¡þÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡¡Âè2²ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Âç³Ø¥´¥ë¥Õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡¡by¡¡NIGITAÂè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡¥°¥é¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ºCC¡áÃË»Ò7219¥ä¡¼¥É¡¢½÷»Ò6164¥ä¡¼¥É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡3°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¡ÊUCLA¡Ë¤Î¥á¥¤¡¦¥Û¥ï¥ó¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î71¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£½÷»Ò¤Ç¤ÏºÇ¾å°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ª18ÈÖ¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é3¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¥Ü¥®¡¼¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµ¤¾æ¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¥Ñ¥Ã¥È°Ê³°¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ê18ÈÖ¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò³°¤·¤¿»þ¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ï¡¢ÆüÂç¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¸åÂà¡£¡ÖºÇ¸å¤ÏÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£