Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ç²Æ¤ÎUSJËþµÊ¡ª¡¡Çö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥ß»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¿·Á¯¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤é¤·¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¾ò¤Ï3Æü¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Î¿·´¶³Ð¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö18¡¡ÈÖÃÏ¤ÎËâ½÷¡¡¡Á´¶¾ð¤Èµº¤ì¤ëËâ½÷¤Î´Û¡×¡Ê5Æü¤«¤é11·î3Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¢¤È¤Ë¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¥Ê¥¤¥È¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ËþµÊ¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Çö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢´Ý¥á¥¬¥Í¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º¿·Á¯¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£