À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇÐÍ¥¤Î·»¡¦¾°Ìï¤¬À¼ÌÀ¡Ö¶¯¤¯ÈóÆñ¡×¤â¡ÖÎ¾¿Æ¤â¤ª¤é¤º¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÄï¡×¡ÚÀ¼ÌÀÁ´Ê¸¡Û
¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¶¡Ë¤Î·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï¡Ê£³£°¡Ë¤¬£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¾°Ìï¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î·ï¤ÇÊóÆ»¤Ë¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈóÆñ¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÎ¾¿Æ¤â¤ª¤é¤º¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÄï¤Ç¤¹¡£º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Èà¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÀ¼ÌÀÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Û
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤ÏÄï¡¢À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ë¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À·»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤â¤ª¤é¤º¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÄï¤Ç¤¹¡£º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Èà¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶¿å¾°Ìï