ËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¡Ê¼êÁ°º¸¤«¤é¡Ë¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­

¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á¸þ°æ¤æ¤¦»Ò¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£³Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø£¸£°Ç¯¡×µ­Ç°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¤ò¡Ö¸«¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½¬»á¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥­¥à¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­¤¬·ë½¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï»ä¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£½¬»á¤¬±éÀâ¤ÇÂè£²¼¡ÂçÀï¤Ç¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¹×¸¥¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¡¹¤ÏÃæ¹ñ¤òÈó¾ï¤Ë½õ¤±¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½¬»á¤¬±éÀâ¤ò¹Ô¤¦Á°¤Î£²Æü¡¢£³¼óÇ¾¤Î·ë½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë±¢ËÅ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£