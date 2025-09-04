¡ÈÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡ÉÁö¹âÄ·¥Þ¥Õ¥Á¥¯¡ÖÆá¿Ü±ö¸¶¤ÎÂÅò¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¹ç½ÉÃÏ¤òËþµÊ¡¡À¤³¦µÏ¿¤Ï¡Öµ§¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
1991Ç¯°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤¬13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁª¼êÃÄ¤¬4Æü¡¢¹ç½ÉÃÏ¤ÎÆÊÌÚ¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤Ï½÷»ÒÁö¹âÄ·¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦Y.¥Þ¥Õ¥Á¥¯¡Ê23¡Ë¤äÃË»Ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¤²¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™Æ¼¥á¥À¥ë¡¦M.¥³¥«¡¼¥ó¡Ê24¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
Ï¢ÇÆ¤Î¤«¤«¤ë¥Þ¥Õ¥Á¥¯¤Ï¡ÖÆá¿Ü±ö¸¶¤ÎÂÅò¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤¹¤´¤¯½ë¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Î¹ó½ë¤Ë¾¯¤·¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Àè·î¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤2m02¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ´»Ò¤Ï¾å¸þ¤¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Íè¤¿¤ëËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¼«¿È¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¡Ê2m10¡Ë¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¿·µÏ¿¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤Éµ§¤Ã¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñÌ±¤¬¤¤¤Þ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤âÀï¤¦¤ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï»îµ»¤Î¹ç´Ö¤Ë¿²ÂÞ¤ÇµÙ¤à»Ñ¤¬¡ÈÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥ä¥í¥¹¥é¥ï¡¦¥Þ¥Õ¥Á¥¯¡¡
2001Ç¯9·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥É¥Ë¥×¥í¥Ú¥È¥í¡¼¥¦¥·¥¯½Ð¿È ¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á
¡Ú¼ç¤ÊÀ®ÀÓ¡Û
2019Ç¯ À¤³¦Î¦¾å¥É¡¼¥Ï ¶ä¥á¥À¥ë
2021Ç¯ Åìµþ¸ÞÎØ¡¡Æ¼¥á¥À¥ë
2022Ç¯ À¤³¦Î¦¾å¥ª¥ì¥´¥ó¡¡¶ä¥á¥À¥ë
2023Ç¯ À¤³¦Î¦¾å¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡¡¶â¥á¥À¥ë
2024Ç¯ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç2m10¥»¥ó¥Á¤òÄ·¤Ó¡¢À¤³¦¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©
2024Ç¯ ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¡¶â¥á¥À¥ë