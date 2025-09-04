³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤«¤éÃÂÀ¸¡ª¥ï¥³ー¥ë¤Î¥¬ー¥É¥ë¡õ¥Ü¥Ç¥£¥µ¥Ýー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¸ÂÄê¥«¥éー¤òÈ¯Çä
¥ï¥³ー¥ë¤Ï¡¢¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·ºî¥¬ー¥É¥ë¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò2025Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢É÷¤Î¥ê¥Ü¥óÊÁ¤ä¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¥«¥éー¤Ê¤É¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¶Á¤¯¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½À¤â½¼¼Â¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤È²÷Å¬¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¬ー¥É¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
º£²ó¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¤¡ÖÃå¿´ÃÏ¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Î¥Ü¥Ç¥£¥·¥§¥¤¥×¥¬ー¥É¥ë È©¥ê¥Õ¥È¡Ï¤Ï¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î¥ê¥Ü¥óÊÁOB¥«¥éー¤Ë¡£¤Ï¤¤³¤ß¾æ¤Ï¹â¤á¤Ç¡¢NANO¥Æー¥×¡Ê¢¨2¡Ë¤¬²¼È¾¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¡£
OB¡Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥éー¡Ë
BE
BL
GB
PO
TU
¥µ¥¤¥º¤Ï58～98¡ÊS～LL¡Ë¡¢²Á³Ê¤Ï6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡£¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥×¡ÊÉÊÈÖ¡§GRC324¡Ë¤Ï4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯OB¥«¥éー¤ò´Þ¤àÁ´6¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ì¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ö¥é¥È¥Ã¥×♡ÍýÁÛ¤ÎÊäÀµÎÏ¤È²÷Å¬¤µ¤ò¼Â¸½
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥Ýー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤â³ØÀ¸¥«¥éー¤Ë
SX¡Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥éー¡Ë
BL
IV
LG
PI
PU
¡Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥Ýー¥È¥Ñ¥ó¥Ä ¥ìー¥·¥£¥¿¥¤¥×¡Ï¤«¤é¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬Áª¤ó¤ÀSX¥«¥éー¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ËÍ¥¤ì¤¿Àß·×¤Ç¡¢S～3L¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£²Á³Ê¤Ï3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡£¥Ò¥Ã¥×¤ò°ú¤¾å¤²¤ÆµÓÄ¹¸ú²Ì¤ò±é½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤Ê¤«ÉôÊ¬¤ÏÎ¢ÂÇ¤ÁÁÇºà¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤ÊµÛ´ÀÂ®´¥ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìËç¤Ð¤¤Ç¤â°Â¿´¡£¥«¥éー¤ÏSX¤Î¤Û¤«¡¢BL¡¦IV¡¦LG¡¦PI¡¦PU¤ÈÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤´¶À¤¬Â©¤Å¤¯♡¿·¤·¤¤¥¬ー¥É¥ëÂÎ¸³
¥ï¥³ー¥ë¤È¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¬ー¥É¥ë¤ò¡ÖÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£
³ØÀ¸¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥ー¥ïー¥É¡Ö°ú¤Äù¤á¤ëÈþ¡¢¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤àÈþ¡×¤â¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¹ØÆþÂÎ¸³¤Þ¤Ç¤â¿·Á¯¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤´¶À¤ÈÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤Îµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¬ー¥É¥ë¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¢ö