¡Ú²òÀâ¡Û¡ÖÉÔ½½Ê¬¡¦ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¡×Ç§¤á¼Õºá¤¹¤ë¸¡¾Ú·ë²Ì¸øÉ½¡Ä²¿ÅÙ¤âSOSÁÊ¤¨¤ë¤â¤Ê¤¼Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö´í¸±¤ò²á¾®É¾²Á¡×Àîºê¥¹¥È¡¼¥«¡¼»¦¿Í»ö·ï
Àîºê¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï4Æü¡¢·Ù»¡¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¡¦ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¸¡¾ÚÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¥È¥Ã¥×¤¬¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾åË¡¸¼²òÀâ°Ñ°÷¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ20¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍâ·î¡¢10·î¤ËÈï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤¬º£²ó¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ç¡¢¤½¤ÎÈï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿2Æü¸å¡¢10·î31Æü¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤¬¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿»Ð¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÇò°æ½¨À¬Èï¹ð¡Ê28¡Ë¤¬ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÄÌÊó¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï2ÆüÁ°¤Ë¤³¤ÎÈï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿¯Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÜºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÛÂ®¤ÊÁÜºº¤Î½ª·ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤É¤¦¸«¤Þ¤¹¤«¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾åË¡¸¼²òÀâ°Ñ°÷¡§
·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤³¤Î»ö°Æ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤¬Çò°æÈï¹ð¤Ë¶¼¤µ¤ì¤ÆÉü±ï¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÇò°æÈï¹ð¤Î½»µï¿¯Æþ¤Î»ö°Æ¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤È¤¤¤¦Æ°¤«¤Ì¾Úµò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÇò°æÈï¹ðÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´í¸±À¤Î²á¾®É¾²Á¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬²á¾®É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾åË¡¸¼²òÀâ°Ñ°÷¡§
¼ºí©Ä¾Á°¤Î12·î¤Ë¤Ï10Æü¤È16Æü¤Î2²ó¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤¬¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤ó¤ÀÇò°æÈï¹ð¤òÂáÊá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¤ª´ê¤¤¤Þ¤Ç·Ù»¡¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎSOS¤Ë¤Ê¤¼Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»ÔÌ±¤ò¼é¤ë·Ù»¡¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÊÑ¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»¦¿Í»ö·ï¤Ê¤É¤ò°·¤¦ÁÜºº°ì²Ý¤È¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö·ï¤Ê¤É¤ò°·¤¦¿Í¿È°ÂÁ´ÂÐºö²Ý¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Ï¢·ÈÉÔÂ¤âÌäÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æº£¸å¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö·ï¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾åË¡¸¼²òÀâ°Ñ°÷¡§
·Ù»¡¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÉôÌç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÈÂå¶âÌÜÅªÍ¶²ý»ö·ï¤ò°·¤¦ÁÜºº°ì²Ý¤À¤±¤¬Èï³²¼Ô¤Îº£¤¤¤ë¾ì½ê¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÃµ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¬ºê¤µ¤ó¤¬¼ºí©¤·¤¿Ä¾¸å¤â²¬ºê¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«Ãµ¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁÜºº°ì²Ý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´ØÍ¿¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤òËÉ¤®¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ò°·¤¦¿Í¿È°ÂÁ´ÉôÌç¤¬ÁÜºº°ì²Ý¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤¬º£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆÃÄê¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Îºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë