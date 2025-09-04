ABS½©ÅÄÊüÁ÷

»°É©¾¦»ö¤¬ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñ¤ä´Ø·¸¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ëË¡Äê¶¨µÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²ñµÄ¤Ç¤Ï¹ñ¤ËÂÐ¤·»ö¶È¼Ô¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç·×²è¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢À©ÅÙÀß·×¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£

Âç¼ê¾¦¼Ò¤Î»°É©¾¦»ö¤¬»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢4Æü¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô²­¤È¡¢Ç½Âå»Ô¤«¤éÃË¼¯»Ô²­¤Î2¤Ä¤Î³¤°è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡Äê¶¨µÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤ò¼ç¤ÊÅ±ÂàÍýÍ³¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤­¤¿»°É©¾¦»ö¡£

4Æü¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ç¤â¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»°É©Â¦¤ÎÈ¯¸À
¡Ö±¿Å¾¡ÊÇäÅÅ¡Ë³«»Ï»þ´ü¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÃæ¡¢»ö¶È¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ë²Á³Ê¤Ç°ú¤­¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÊÂç¸ý¡Ë¼ûÍ×Àè¤ò»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

»°É©¾¦»ö¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ»ÔÄ®Â¼¤«¤é¤Ï¡¢ºÆ¸øÊç¤ò¤·¤¿ºÝ»ö¶È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´°¿ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£

Í³ÍøËÜÁñ»Ô¡¡Ì«µ®¿®»ÔÄ¹¤ÎÈ¯¸À
¡ÖÅ±Âà¤Ï¿¼¤¯»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¡×
¡ÖºÆ¸øÊç¤Î»þ¤Ë¡Ê´Ø·¸¼Ô¤Ë¡ËÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤¬·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×
¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×

½©ÅÄ¸© ¿ÀÉôÉûÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×
¡Ö¤Ç¤­¤ë¤À¤±Áá´ü¤ÎºÆ¸øÊç¤òµá¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦º£²ó¤ÎÅ±Âà¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ö¶È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç´°¿ë¤Ç¤­¤ëÀ©ÅÙÀß·×¤òµá¤á¤ë¡×

º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¿³µÄ²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò´Þ¤á¤¿»ö¶È¤Î´Ä¶­À°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±Áá¤¤»þ´ü¤ËºÆ¸øÊç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ð»º¾Ê»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¿·¥¨¥Í¥ë¥®ーÉô¡¡¾®ÎÓÂçÏÂÉôÄ¹
¡ÖÃÏ¸µ¤Î°Õ¸þ¤â¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¤Ç¤­¤ë¤À¤±Â®¤ä¤«¤ËºÆ¸øÊç¼¡¤Î¿·¤·¤¤»ö¶È¼Ô¤ÎÁªÄê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×

½©ÅÄ¸©²­¤Ç¤Ï4¤Ä¤Î³¤°è¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤­¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¡£

»°É©¾¦»ö¤¬Å±Âà¤·¤¿2¤Ä¤Î³¤°è¤ÇºÆ¤Ó»ö¶È¤¬Æ°¤­½Ð¤¹»þ¤ò¸©Æâ´ë¶È¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£