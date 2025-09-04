ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ò¼õ¤±Ë¡Äê¶¨µÄ²ñ¡¡»ö¶È¼Ô¤¬·×²è¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦À©ÅÙÀß·×¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¡¡½©ÅÄ
»°É©¾¦»ö¤¬ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñ¤ä´Ø·¸¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ëË¡Äê¶¨µÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¹ñ¤ËÂÐ¤·»ö¶È¼Ô¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç·×²è¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢À©ÅÙÀß·×¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¼ê¾¦¼Ò¤Î»°É©¾¦»ö¤¬»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢4Æü¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô²¤È¡¢Ç½Âå»Ô¤«¤éÃË¼¯»Ô²¤Î2¤Ä¤Î³¤°è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡Äê¶¨µÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ç¤â¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©Â¦¤ÎÈ¯¸À
¡Ö±¿Å¾¡ÊÇäÅÅ¡Ë³«»Ï»þ´ü¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÃæ¡¢»ö¶È¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ë²Á³Ê¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÊÂç¸ý¡Ë¼ûÍ×Àè¤ò»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
»°É©¾¦»ö¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ»ÔÄ®Â¼¤«¤é¤Ï¡¢ºÆ¸øÊç¤ò¤·¤¿ºÝ»ö¶È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´°¿ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Í³ÍøËÜÁñ»Ô¡¡Ì«µ®¿®»ÔÄ¹¤ÎÈ¯¸À
¡ÖÅ±Âà¤Ï¿¼¤¯»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¡×
¡ÖºÆ¸øÊç¤Î»þ¤Ë¡Ê´Ø·¸¼Ô¤Ë¡ËÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤¬·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×
¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×
½©ÅÄ¸© ¿ÀÉôÉûÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá´ü¤ÎºÆ¸øÊç¤òµá¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦º£²ó¤ÎÅ±Âà¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ö¶È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç´°¿ë¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙÀß·×¤òµá¤á¤ë¡×
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¿³µÄ²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò´Þ¤á¤¿»ö¶È¤Î´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤»þ´ü¤ËºÆ¸øÊç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð»º¾Ê»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¿·¥¨¥Í¥ë¥®ーÉô¡¡¾®ÎÓÂçÏÂÉôÄ¹
¡ÖÃÏ¸µ¤Î°Õ¸þ¤â¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Â®¤ä¤«¤ËºÆ¸øÊç¼¡¤Î¿·¤·¤¤»ö¶È¼Ô¤ÎÁªÄê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
½©ÅÄ¸©²¤Ç¤Ï4¤Ä¤Î³¤°è¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¡£
»°É©¾¦»ö¤¬Å±Âà¤·¤¿2¤Ä¤Î³¤°è¤ÇºÆ¤Ó»ö¶È¤¬Æ°¤½Ð¤¹»þ¤ò¸©Æâ´ë¶È¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£