¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡ÙÄÉ²ÃÀ¼Í¥¤ËÂô¾ë¤ß¤æ¤¡¢ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¤é¡¡¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡MBS¡¿TBS·Ï¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àTURBO¡×ÏÈ¤Ë¤Æ9·î25Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¡¢ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡ÙÂè1ÃÆPV¡õ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡ÉÙÅÄÈþÍ«¤¬ÄÉ²ÃÀ¼Í¥¤Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢P.A.WORKS¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëËÜ³Ê¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¤Îµ»½Ñ¤¬È¯Å¸¤·¤¿Ì¤Íè¤ÎÀ¤³¦¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¡¦²¦¿¿¼ù¥È¥ï¥µ¤È°¦¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦É±¿À¥¢¥¥é¤¬Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤ë¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¤³¤È¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£Ì²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¥¢¥¥é¤Î´ãÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÓÇÑ¤·¤¿³¹¡£¹ñ¤ÏÇÑ¤ì¡¢OWEL¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅý°ìµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¡£·ëº§¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¿·¤·¤¤¡È¥¨¥ë¥·ー¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤«¤éÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¡¢Ø³Á³¤È¤¹¤ë¥¢¥¥é¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ï¥µ¤È¹ó»÷¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥æ¥¦¥°¥ì¤¬¸½¤ì¡¢·ëº§¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Îµáº§¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¥¢¥¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥È¥ï¥µ¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¥æ¥¦¥°¥ì¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ»Ãæ¡¢2¿Í¤Ï¿·»þÂå¤Î°¦¤Î·Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°¦¤ÎÍ¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Âô¾ë¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢OWELÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÎÂâÄ¹¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Ç¤Ì³¤äÇ¤Ì³°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ç¥æ¥¦¥°¥ì¤òÄÉ¤¦¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥è¥¤¥ä¥ß¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆïÌÚ¤¬¥è¥¤¥ä¥ß¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¿·õ¤Ë¥æ¥¦¥°¥ì¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤OWELÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÎÂâÄ¹¤Î°ì¿Í¡¦¥Ï¥¯¥Ü¤ò±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²·Ìä²°¤ò±Ä¤ß¡¢¿Í¾ðÌ£¤Ë°î¤ì¤ëÂçÊÁ¤ÎÃËÀ¡¦¥ª¥Ü¥í¤ò¿¹Àî¡¢¸µOWEL¿¦°÷¤Ç¡¢OWEL¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ñÎÁ¤Ç¥È¥ï¥µ¤ÎÌ¾Á°¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ëÃËÀ¡¦¥è¥¯¥éー¥¿¤ò°¤ºÂ¾å¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¡¦Âô¾ë¤ß¤æ¤¡Ê¥è¥¤¥ä¥ßÌò¡Ë
ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥è¥¤¥ä¥ß¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¤Ç¤¹¡£200Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç»²Àï½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡¢¼ýÏ¿¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ã¤Æ¤Ê¤¡¤Ë¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¡¤Ë¡©°¦¤Ã¤Æ¤Ê¤¡¤Ë¡Ä¡©¡¡¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÊÂÁö¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡Ê¥Ï¥¯¥ÜÌò¡Ë
¥Ï¥¯¥Ü¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÓËÜ¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃúÇ«¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¤³¦´Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±Ä´¤Ù¤è¤¦¤È¤âÀè¤ÎÅ¸³«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¿¹ÀîÃÒÇ·¡Ê¥ª¥Ü¥íÌò¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡Ö±Êµ×¥æ¥¦¥°¥ì¡×¤Ç¥ª¥Ü¥íÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¿À½Ðµ´Ë×¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤À¤±¤É¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍÛµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥Ü¥í¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¡Ê¥è¥¯¥éー¥¿Ìò¡Ë
¥è¥¯¥éー¥¿¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËP.A.WORKS¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡PA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤·¤«¤â200Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Î¤ªÏÃ¡£Ì¤Íè¡ß¹ÓÇÑ¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤È¤ÎÎøÊª¸ì...¡£¤³¤ì¤Ï±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡ªÀ§ÈóÀ§Èó¡¢Å¸³«¤ËËè½µ¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë