Crystal Kay¡¢Weverse¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³«Àß¡¡¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â
¡¡Crystal Kay¤¬¡¢¡ØWeverse¡Ù¤Ë¤Æ¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òËÜÆü¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Crystal Kay¡¢¥«¥Ðー¶Ê¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿JBL¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤µÇ°¥é¥¤¥Ö¡¡¡È¥¹¥Ôー¥«ー¤ÇÄ°¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤«¤¹¡Ë
¡¡Weverse¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÁ´À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤À¡£Crystal Kay¤Î¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÅê¹Æ¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤â²ÄÇ½¤ÊÌµÎÁ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Crystal Kay¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¼«¿È½é¤ÎUS¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·¡¢7ÅÔ»Ô7¸ø±é¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥«¥Ê¥À ¥È¥í¥ó¥È¡¢¥·¥«¥´¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥À¥é¥¹¡Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëCrystal Kay¤ÎWeverse¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿ÆÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢Crystal Kay¤ÎWeverse¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Åê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ªー¥×¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤â9·î9Æü¤Ë³«ÀßÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë