ÂçÉý¤ÊÂ®ÅÙÄ¶²á¤ÇÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¡Ä¼Ö¤¬½»Âð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç19ºÐ¾¯Ç¯¤òÂáÊá °û¼ò±¿Å¾¤«
¡¡»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤ÇÀè·î¡¢ÃË½÷3¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬½»Âð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºå»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î¾¯Ç¯(19)¤ÏÀè·î18Æü¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¤¦¤¨À©¸æ¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤Î½»Âð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¹âÌÚ¼·À±¤µ¤ó(19)¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤ÏÅö»þ¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ30¥¥í¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»Âð¤Î100¥áー¥È¥ë¤Û¤É¼êÁ°¤Î¶¶¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢Æ»Ï©¤Îµ¯Éú¤ÇÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯Ç¯¤Ï¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£