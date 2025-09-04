¥ß¥¹¥É¡õ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤¬ºÆ¤Ó¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥ÄÁ´3¼ïÅ¸³«
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢º£Ç¯¤âÂç¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¡¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖMISDO HALLOWEEN¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¡È¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Á¥ç¥³¥Ç¥Ó¥ë¡×¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ºÆÍë¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤Ë¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¶¥¯¥¶¥¯¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤é¤·¤µ¤È¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î¿Íµ¤¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤È¤ÎÁêÀ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÏÁ´3¼ïÎà¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥¤¡¼¥¹¥ÈÀ¸ÃÏ¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡õ¥¨¥ó¥¼¥ë¡×¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥Á¥ç¥³¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òÍÑ°Õ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¤Ç¥¤¥Ê¥º¥Þ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°À¸ÃÏ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Á¥ç¥³¥Ç¥Ó¥ë¡×¤âÅ¸³«¡£¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Á¥ç¥³¤ÎÌÜ¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç11¼ïÎà¤¬¤½¤í¤¦¡£
