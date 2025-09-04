¡ÚÌÀÆü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û»ëÄ°¼ÔÂÔË¾¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¡Ä¤½¤·¤Æ²¿¤«¤ò·è°Õ¤¹¤ë¿ó¡Ò5ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
ÁðµÈ¤¬¼«Âð¤ËÍè¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¿ó¤Ï¶Ã¤¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¤Ï5Æü¡¢Âè115²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ìø°æ²È¤Ë¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÁðµÈ(°¤Éô¥µ¥À¥ò)¤¬¸½¤ì¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤¿¤Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Ï²¿¤«¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡ÒÂè115²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡Íö»Ò(²Ï¹çÍ¥¼Â)¤¬Ìø°æ²È¤ËÁðµÈ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ËÂç´î¤Ó¤¹¤ë¤Î¤Ö¤¿¤Á¡£¤½¤Î¤³¤í¡¢¼êÖº¼£Ãî(âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ)¤Î»Å»ö¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ó¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁðµÈ¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ¢Âð¸å¡¢²È¤ËÁðµÈ¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¿ó¡£1¥«·î¸å¤Î8·î15Æü¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤ëÃæ¡¢¿ó¤Ï²¿¤«¤ò·è°Õ¤·¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919¡¾2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918¡¾1993Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£
¡¡NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£