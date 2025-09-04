ÂæÉ÷¤Î¸å¤Ï¡ÄÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¡¡¤¢¤¹5Æü¤Ï¶å½£¤ÇÄ¹ºê¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¤Î3¸©¤Ë¥¢¥é¡¼¥È¡¡Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¤·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬³Æ¸©¤â½ë¤µ»Ø¿ô31°Ê¾å¤Î´í¸±
¡¡´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï4Æü¸á¸å5»þ¡¢¶å½£¤ÇÄ¹ºê¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¤Î3¸©¤Ë5Æü¤ÎÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Í½ËÉ¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ÎÃÍ¤¬33°Ê¾å¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£µ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ï³°½Ð¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤ÆÎÃ¤·¤¤¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤·¡¢³°¤Ç¤Î±¿Æ°¤ä³èÆ°¤ÏÃæ»ß¤Þ¤¿¤Ï±ä´ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬³Æ¸©¤âÆüºÇ¹â½ë¤µ»Ø¿ô31°Ê¾å¤Î´í¸±¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Ê¡²¬»ÔÇ®Ãæ¾É¾ðÊó¡Ê½ë¤µ»Ø¿ô¾ðÊó¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Æü¸á¸å5»þ10Ê¬¸½ºß¡¢´Ä¶¾Ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ëWBGT¡Ê½ë¤µ»Ø¿ô¡ËÍ½Â¬ÃÍ¤ÎÆüºÇ¹âÃÍ¤Ï5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¸á¸å3»þ¤Ë32ÅÙ¡Êµ¤²¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÃ±°Ì¤ÎÅÙ¡Ë¤Î´í¸±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ï³°½Ð¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤ÆÎÃ¤·¤¤¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤·¡¢³°¤Ç¤Î±¿Æ°¤ä³èÆ°¤ÏÃæ»ß¤Þ¤¿¤Ï±ä´ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æ±»Ô¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë2025Ç¯ÈÂÁ÷¾õ¶·¤Ï9·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ç·×¤Ç832¿Í¡ÊºòÇ¯Æ±ÆüÈæ¡Ý206¿Í¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î3Æü¤ÎÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤Ï4¿Í¡£