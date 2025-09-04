¥È¥ß¡¼¥º·ò¤Î»ý¤Á¥®¥ã¥°¡Ö¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤Ë¥Ö¥é¥Þ¥è¾®¿ù¶Ã¤¬¤¯¡ÖÀÖ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ØÂçºå¥°¥ë¥áEXPO2025¡Ù
¡¡Âçºå¾ë¸ø±à¡¦ÂÀÍÛ¤Î¹¾ì¤Ç10·î13Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÂçºå¥°¥ë¥áEXPO2025¡Ù¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì´ë²è¡Ö¡Á¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ç¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡Ù¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¤ç¤¦4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂç»î¿©²ñ ¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¼èºà²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥È¥ß¡¼¥º·ò¡Ê66¡Ë¡¢µÈËÜ¿·´î·à¡¦ÅçÅÄ¼îÂå¡Ê55¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¾®¿ùÎµ°ì¡Ê52¡Ë¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡Ê41¡Ë¡¢NMB48¤Î¾®Åè²ÖÍü¡Ê26¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ªÂç¤¤¯¸ý¤ò¤¢¤±¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¾®Åè²ÖÍü¡õ¾®¿ùÎµ°ì
¡¡¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì´ë²è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÅâÍÈ¤²¥½¡¼¥¹5¼ïÎà¤«¤é1ÈÖ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡ÖÅâÍÈ¤²¥½¡¼¥¹ÁíÁªµó¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿5¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢MBS¡Ø¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¤«¤é¥È¥ß¡¼¥º·ò¹Í°Æ¤Î¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾®¿ùÎµ°ì¤ÏÀÖ¿§¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢ÀÖ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±Ô¤¯»ØÅ¦¡£·ò¤Ï¡ÖÅö½é¡¢Çò¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¡ÖÅâÍÈ¤²¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÄÉµá¤·¤¿¤éÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¿§¤Ï¤¨¤¨¤ä¤ó¤«¡ª¡×¤È¶ì¤·Ê¶¤ì¤ÎÃæ¡¢¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤¤¤¶¡¢¼Â¿©¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅçÅÄ¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È³ê¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿©¤Ù¤¿Á´°÷¤¬ÂçÀä»¿¡£¾®¿ù¤â¡ÖºÇ½é¤ËÅâ¿É»Ò¤Î¿É¤µ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î»ÝÌ£¤¬¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÅâÍÈ¤²¤ò¿©¤Ù¤¤Ã¤¿¾®¿ù¤¬ÂåÉ½¤·¤ÆÅêÉ¼¤ËÄ©¤ó¤À¡£Çº¤ß¤Ê¤¬¤é½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢MBS¡Ø¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡Ù¤«¤éßÀ²ÈÎ´°ì¹Í°Æ¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¥½¥ë¥È¡Ê²Ö»³Ü¥¡Ë¡×¡£¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤â¡Ö¤ª¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÖ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¡¢ºÆÅÙ¡¢¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Î¿§¤ò¥¤¥¸¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë2°Ì¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÊÌ¤Î¤â¤Î¤òµó¤²¤Æ¡¢¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ØÂçºå¥°¥ë¥áEXPO2025 supported by SUNTORY¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿Âçºå»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢10·î13Æü¤Þ¤Ç185Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó·ÇºÜÅ¹¤Î°ïÉÊ¤«¤é¡¢Âçºå¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡¢¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Î¿Íµ¤Å¹¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÌ¾Å¹¤¬¿ï»þÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì´ë²è¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥²¤¿¤Ç Âçºå supported by ·§¤Î¾ÆÄ»¡×¤Ç¤Î¡ÖÅâÍÈ¤²¥½¡¼¥¹ÁíÁªµó¡×¡¢¿Íµ¤¥Ñ¥ó¤ò½¸¤á¤¿¡Ö½©¤ÎÈÖÁÈ¥Ñ¥ó¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ºßºå³Æ¶É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì´ë²è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÅâÍÈ¤²¥½¡¼¥¹5¼ïÎà¤«¤é1ÈÖ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡ÖÅâÍÈ¤²¥½¡¼¥¹ÁíÁªµó¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿5¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢MBS¡Ø¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¤«¤é¥È¥ß¡¼¥º·ò¹Í°Æ¤Î¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾®¿ùÎµ°ì¤ÏÀÖ¿§¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢ÀÖ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±Ô¤¯»ØÅ¦¡£·ò¤Ï¡ÖÅö½é¡¢Çò¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¡ÖÅâÍÈ¤²¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÄÉµá¤·¤¿¤éÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¿§¤Ï¤¨¤¨¤ä¤ó¤«¡ª¡×¤È¶ì¤·Ê¶¤ì¤ÎÃæ¡¢¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤¤¤¶¡¢¼Â¿©¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅçÅÄ¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È³ê¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿©¤Ù¤¿Á´°÷¤¬ÂçÀä»¿¡£¾®¿ù¤â¡ÖºÇ½é¤ËÅâ¿É»Ò¤Î¿É¤µ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î»ÝÌ£¤¬¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÅâÍÈ¤²¤ò¿©¤Ù¤¤Ã¤¿¾®¿ù¤¬ÂåÉ½¤·¤ÆÅêÉ¼¤ËÄ©¤ó¤À¡£Çº¤ß¤Ê¤¬¤é½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢MBS¡Ø¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡Ù¤«¤éßÀ²ÈÎ´°ì¹Í°Æ¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¥½¥ë¥È¡Ê²Ö»³Ü¥¡Ë¡×¡£¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤â¡Ö¤ª¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÖ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¡¢ºÆÅÙ¡¢¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤Î¿§¤ò¥¤¥¸¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë2°Ì¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÊÌ¤Î¤â¤Î¤òµó¤²¤Æ¡¢¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ØÂçºå¥°¥ë¥áEXPO2025 supported by SUNTORY¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿Âçºå»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢10·î13Æü¤Þ¤Ç185Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó·ÇºÜÅ¹¤Î°ïÉÊ¤«¤é¡¢Âçºå¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡¢¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Î¿Íµ¤Å¹¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÌ¾Å¹¤¬¿ï»þÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì´ë²è¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥²¤¿¤Ç Âçºå supported by ·§¤Î¾ÆÄ»¡×¤Ç¤Î¡ÖÅâÍÈ¤²¥½¡¼¥¹ÁíÁªµó¡×¡¢¿Íµ¤¥Ñ¥ó¤ò½¸¤á¤¿¡Ö½©¤ÎÈÖÁÈ¥Ñ¥ó¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ºßºå³Æ¶É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£