¡Ö³«¤±¤ë³Ú¤·¤ß¡Ü¹ë²Ú¤Ê¿©Âî¡×¥á¥¬À¹¤ê¡õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ÄÆù¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡È¤ªÆÀ´¶¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤ÎºÇ¶¯¥»¥Ã¥È
¡¡Ê¡ÂÞ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤È¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¹õÌÓÏÂµí¤ä¹ë²Ú¤ÊÉô°Ì¤â¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç¤°¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¤äÁÚºÚÆþ¤ê¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ê¤é¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐËèÆü¤Î¸¥Î©¤¬¤°¤ó¤È¥é¥¯¤Ë¡¢¹ë²Ú¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£º£²ó¤ÏAmazon¤ÇÇã¤¨¤ë¿Íµ¤¤ÎÆùÊ¡ÂÞ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¬À¹¤ê!! ÂçÍÆÎÌ¡õ¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â¡Ä¤ª¤¹¤¹¤áÆùÊ¡ÂÞ9Áª
¢£¤·¤ã¤Ö¤Þ¤ë Æù Ê¡ÂÞ ÇßÂÞ ¥á¥¬À¹¤ê Áí½ÅÎÌ2.5kgÄ¶ (7¼ï ¿©¤ÙÈæ¤Ù)
µí¡¦ÆÚ¡¦·Ü¤òÃæ¿´¤Ë7¼ïÎà¤¬³Ú¤·¤á¤ëÊ¡ÂÞ¡£¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¢¾ÆÆù¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤ë¡£Áí½ÅÎÌ2.5kgÄ¶¤¨¤ÇÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤âÍèµÒÍÑ¤Ë¤âÊØÍø¡£
¡¦7¼ï¤ÎÆù¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë
¡¦Áí½ÅÎÌ2.5kgÄ¶¤¨¤ÎÂçÍÆÎÌ
¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤äBBQ¤Ê¤ÉÍÑÅÓ¤¬¹¤¤
¢£¿Íµ¤¤ªÆù6¼ï¡ª¤ª»î¤·Ê¡ÆùÂÞ 1.5kgÄ¶
ÆÚ¥Ð¥é¤ä¥í¡¼¥¹¡¢³Ñ¼Ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬Â·¤¦¥»¥Ã¥È¡£Ì£Á¹ÄÒ¤±¤ä¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ê¤ÉÄ´ÍýºÑ¤ß¾¦ÉÊ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¿©Âî¤Ë½Ð¤»¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡¦ÆÚÆùÃæ¿´¤Ë6¼ï¤ÎÌ£¤ï¤¤
¡¦Ä´ÍýºÑ¤ß¾¦ÉÊ¤âÂ¿¤¯¼ê´Ö¤¤¤é¤º
¡¦¥®¥Õ¥ÈÂÐ±þ¤ÇÂ£¤êÊª¤Ë¤âºÇÅ¬
¢£¹õÌÓÏÂµí¹õÆÚ 3¥¥í Ê¡ÂÞ
¹õÌÓÏÂµí¤È¹õÆÚ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¹ë²Ú¤ÊÊ¡ÂÞ¡£¤¹¤¾Æ¤¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¤«¤é¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤äÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©Âî¤¬°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤°¡£
¡¦¹õÌÓÏÂµí¡õ¹õÆÚ¤ÎìÔÂô¥»¥Ã¥È
¡¦3kgÄ¶¤ÎÂçÍÆÎÌ
¡¦ÏÂµí¥¹¥é¥¤¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤ÉÍÑÅÓÂ¿ºÌ
¢£º£°æ¥Õ¥¡¡¼¥à ÁÚºÚÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»Ê¡ÂÞ
µíÐ§¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥³¥í¥Ã¥±¡¢ñ»Ò¤Ê¤ÉÁÚºÚ·Ï¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¡£Ä´ÍýºÑ¤ß¤Ê¤Î¤ÇÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤äÅòÀù¤Ç¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£
¡¦ÁÚºÚÃæ¿´¤ÇÄ´Íý¤Î¼ê´Ö¤¤¤é¤º
¡¦µíÐ§¤äñ»Ò¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ËÉÙ
¡¦Ë»¤·¤¤Æü¤ä°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ËºÇÅ¬
¢£¤·¤ã¤Ö¤Þ¤ë Æù Ê¡ÂÞ ¡ÖÃÝÊ¡ÂÞ¡×Áí½ÅÎÌ2.8kgÄ¶
¹ñ»ºµíÆþ¤ê¤ÎÃÝÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢2.8kgÄ¶¤¨¤Î¥á¥¬À¹¤ê»ÅÍÍ¡£¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ä¤¹¤¾Æ¤¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÎäÅà¸Ë¤Ë¾ïÈ÷¤·¤¿¤¤°ìÉÊ¡£
¡¦¹ñ»ºµíÆþ¤ê¤ÇìÔÂô´¶¤¢¤ê
¡¦2.8kgÄ¶¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à
¡¦²ÈÂ²¤Ç¤ÎÃÄ¤é¤ó¤äÍèµÒ»þ¤ËÊØÍø
¢£DUO me A¥»¥Ã¥È ¹õÌÓÏÂµíÆþ¤ê Ê¡ÂÞ
ÉÔÂ·¤¤¡õÌõ¤¢¤ê¥«¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¹õÌÓÏÂµíÆþ¤ê¤Ç¥³¥¹¥ÑÈ´·²¡£ßÖ¤áÊª¤äBBQ¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÀÚ¤êÍî¤È¤·Æù¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¡¦¹õÌÓÏÂµíÆþ¤ê¤ÎÌõ¤¢¤êÊ¡ÂÞ
¡¦BBQ¤äßÖ¤áÊª¤ËºÇÅ¬
¡¦ÂçÍÆÎÌ¤Ç¥³¥¹¥ÑÎÉ¤·
¢£ÉáÃÊ»È¤¤&¥á¥¬À¹¤ê ÆùÊ¡ÂÞ ·×3.6kg
¼ã·Ü¤ÎÎµÅÄÍÈ¤²¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¤È¤êÅ·¤È4¼ïÎà¤¬Æþ¤Ã¤¿ÁÚºÚ·Ï¥á¥¬À¹¤ê¥»¥Ã¥È¡£ÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ÐË»¤·¤¤Æü¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡£
¡¦Áí½ÅÎÌ3.6kg¤ÎÂçÍÆÎÌ
¡¦ÍÈ¤²Êª¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤ÉÁÚºÚÃæ¿´
¡¦»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
¢£¤«¤Í¤«¤óÃÝÆâ ¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó ¥é¥àÆùÊ¡ÂÞ
ËÌ³¤Æ»Ì¾Êª¤Î¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥é¥à¿Ô¤¯¤·¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥é¥à¸ª¥í¡¼¥¹¤ä¥«¥ë¥Ó¤Ê¤É1.5kg°Ê¾å¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢BBQ¤ä¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËºÇÅ¬¡£
¡¦¥é¥àÆùÀìÌç¤ÎÊ¡ÂÞ
¡¦ËÌ³¤Æ»¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤òºÆ¸½
¡¦BBQ¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¢£¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ªÆù9¼ï¡ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ê¡ÆùÂÞ 1.7kgÄ¶
µí¥«¥ë¥Ó¤ä¥×¥ë¥³¥®¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢ßîÀ½ÆÚ¥Ð¥é¡¢¼ê±©¸µ¤Ê¤É9¼ï¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¡£ËèÆü¤Î¸¥Î©¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦µí¡¦ÆÚ¡¦·Ü¤ò9¼ï³Ú¤·¤á¤ë
¡¦Áí½ÅÎÌ1.7kgÄ¶¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ
¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÇË°¤¤Ê¤¤
¡¡Æù¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢ÃÍÃÊ°Ê¾å¤ÎËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¿©¤ÎÊõÈ¢¡×¡£¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ì¤ÐÆü¾ï¤Î¿©Âî¤¬´ÊÃ±¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤Ø¤ÈÁáÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÉáÃÊÁª¤Ð¤Ê¤¤Ì£¤äÉô°Ì¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£²ÈÂ²¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤â¤è¤·¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤·¡£Ê¡ÂÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤ªÆÀ¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯¡¦¹ë²Ú¡É¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
