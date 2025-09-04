¡Öµõµ¶¤ÎÊÛ²ò¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¸¶¹ðÂ¦¤¬·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¿ÒÌäµá¤á¤ë¡¡ÃÎ¾²´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×»ö¸ÎÁÊ¾Ù£³²óÌÜ¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ
ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²²¤Ç£²£°£²£²Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾èµÒ¤Î²ÈÂ²¤é¤¬Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ç¤¹¡£
£¹·î£´Æü¡¢£³²óÌÜ¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬³«¤«¤ì¡¢¸¶¹ðÂ¦¤¬·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¿ÒÌä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦»¥ËÚÃÏºÛ¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï£²£°£²£²Ç¯¡¢ÃÎ¾²È¾Åç²¤Ç´Ñ¸÷Á¥¤¬ÄÀË×¤·¡¢£²£¶¿Í¤¬»àË´¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¾èµÒ¤Î²ÈÂ²¤é£³£³¿Í¤¬Èï¹ð¤Î·ËÅÄÀº°ì¼ÒÄ¹¤È±¿¹Ò²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª¤è¤½£±£µ²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÛÈ½¤Ç¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡Ö·ËÅÄ»á¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æµõµ¶¤ÎÊÛ²ò¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£
º£¸å¡¢·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¿ÒÌä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦»¥ËÚÃÏºÛ¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸¶¹ðÊÛ¸îÃÄ¡¡»³ÅÄ×¢ÊÛ¸î»Î¡Ë¡ÖËÅÄÁ¥Ä¹¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¼Â¤Ë´Ø¤·¤Æ²á¼º¤ÎÆâÍÆ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¡Ê·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¿ÒÌä¤Ç¡ËÊ¹¤¤¿¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÈï¹ðÂ¦¤â·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¿ÒÌä¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢»¥ËÚÃÏºÛ¤¬¿ÒÌä¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£