¶âÀµ²¸»á¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¼óÁê¤¬ÀÜ¿¨¡¡ÃÇ¸òÃæ¡¢Ãæ¹ñµÇ°¹Ô»ö¤Ç
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤¬Ë¬ÌäÀè¤ÎÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¢¥ó¥ï¥ë¼óÁê¤È3Æü¤ËÃ»»þ´Ö¡¢ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬4ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¶â»á¤Î°ÛÊì·»¡¢¶âÀµÃË»á¤¬¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç21Ç¯¤ËÃÇ¸ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁÐÊý¤È¤âÎé¤ò¼º¤·¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶âÀµ²¸»á¤È¥¢¥ó¥ï¥ë»á¤Ï¶¦¤Ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¢¥ó¥ï¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¶â»á¤È¶öÁ³¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¶â»á¤ÏµÇ°¹Ô»ö¤ÎºÝ¤Ë¡¢Å¨¹ñ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñµÄÄ¹¤È¤â°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¿ô¤Î¹ñ²È¼óÇ¾¤é¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñºÝ¹Ô»ö¤Ë¶â»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£