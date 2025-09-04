Ä¹ÅÄÍÎ°ì¤µ¤ó»àµî¡¡¡Ö¥µ¥é¥ÀµÇ°Æü¡×ÊÔ½¸¼Ô
¡¡É¶ËüÃÒ¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼²Î½¸¡Ö¥µ¥é¥ÀµÇ°Æü¡×¤Ê¤É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÔ½¸¼Ô¤ÎÄ¹ÅÄÍÎ°ì¡Ê¤ª¤µ¤À¡¦¤è¤¦¤¤¤Á¡Ë¤µ¤ó¤¬8·î27Æü¸á¸å3»þ45Ê¬¡¢¿ÕÉÔÁ´¤Î¤¿¤áÄ¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£80ºÐ¡£Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£ÁÓ¼ç¤ÏºÊµ×Èþ»Ò¡Ê¤¯¤ß¤³¡Ë¤µ¤ó¡£
¡¡1944Ç¯´Ú¹ñ¡¦Âçî¹À¸¤Þ¤ì¡£²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·Ê¸·Ý»ï¡ÖÊ¸·Ý¡×¤òÃ´Åö¡¢¸å¤ËÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¥µ¥é¥ÀµÇ°Æü¡×¤ÎÂ¾¡¢Ãæ¾å·ò¼¡¤µ¤ó¤äÎ©¾¾ÏÂÊ¿¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºî²È¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡Âà¼Ò¸å¡¢°ÂÆÞÌî»Ô¤ØÅ¾µï¡£Ä¹Ìî¸©±ö¿¬»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Î»ö¶È¡Ö¿®½£¤·¤ª¤¸¤êËÜ¤Î»û»Ò²°¡×¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÆÉ½ñ¤ä½ÐÈÇÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¡£