¡¡TBS¤ÎÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¡È½µËöÈ¢º¬Î¹¡É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö½µËöÈ¢º¬Î¹¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¤»¤¤¤«¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¿²¤Æ¾Ð¡£¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤«¤é¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃçÎÉ¤·¤Î¥â¥Ç¥ë¸ÅÈªÀ±²Æ¤ÈÈ¢º¬Î¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö8·î¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¸ÅÈª¤¬¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤³¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹¤È¡¢ÌîÂ¼¥¢¥Ê¤â¡Ö¤â¤Á¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÞ¯Íî¤ÇåºÎï¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½÷»ÒÎ¹ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈ¿Â§µé¤Î²Ä°¦¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£