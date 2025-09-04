TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É·Ï¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤¬¥Õ¥¸³ô¤òÇã¤¤Áý¤·¡¢ÊÝÍ­ÈæÎ¨¤¬17¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ò¤á¤°¤ê¡¢µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É·Ï¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤ÈÂ¼¾åÀ¤¾´»á¤ÎÄ¹½÷¡¦ÌîÂ¼°¼»á¤¬ÊÝÍ­¤¹¤ë³ô¼°¤¬¡¢Àè·î28Æü¡¢17.33¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬¤­¤ç¤¦¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É·Ï¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ï¥Õ¥¸¤ËÂÐ¤·¡¢¢§¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Îºþ¿·¤Ë²Ã¤¨¡¢¢§»±²¼¤Î¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë¤òÊÌ²ñ¼Ò²½¤·¡¢ËÜ¶È¤Ç¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥¸Â¦¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¡¢µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂ¦¤¬20¡ó°Ê¾å¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Çã¼ýËÉ±Òºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂ¦¤¬¤µ¤é¤ËÇã¤¤Áý¤·¤òÂ³¤±¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£