4Æü¸áÁ°3»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷15¹æ¤Ï¡¢»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤ò¶¯É÷°è¤Ë´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤ä¶¯É÷¡¢¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷15¹æ¤Ï¡¢¸á¸å5»þ¤Î¿äÄê¤ÇµÜºê»Ô¤ÎÆîÅì¤ª¤è¤½30¥¥í¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1000¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢ËÌ¤Ë25¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£É÷Â®15¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤Ë¡¢»§Ëà¡¢Âç¶ù¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á4ÆüÌë¤ª¤½¤¯¤Ë¤«¤±Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂç¶ùÃÏÊý¤È¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç30¥ß¥ê¡£5ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«ÎÌ¤Ï¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤È¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç80¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï»§Ëà¡¢Âç¶ù¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¡¢25¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
±è´ß¤Î³¤°è¤Ç¤Ï5ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤È¤Ê¤ê¤·¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£4Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢Âç¶ùÃÏÊý¡¢¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×ÅçÃÏÊý¤Ç4¥áー¥È¥ë¡¢»§ËàÃÏÊý¤Ç3¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢¶¯É÷¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
