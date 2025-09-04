LE SSERAFIM¤¬ËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡¢10·î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½
LE SSERAFIM¤¬ÆüËÜ»þ´Ö9·î4Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¤Î¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊPrudential Center¡Ë¤Ç¡Ö2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN NORTH AMERICA¡×¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£½é¤ÎËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¡¢¥·¥«¥´¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ì¡¼¥ê¡¼¡¢¥¤¥ó¥°¥ë¥¦¥Ã¥É¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î6¸ø±é¤¬Á´ÀÊ´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
LE SSERAFIM¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÎÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤È¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖFEARLESS¡×¤«¤éº£Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿5th Mini Album¡ØHOT¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢²»³Ú¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¸ø±é¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢10·î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¡£LE SSERAFIM¤Ï¡¢¡ÖFEARNOT ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤ÁLE SSERAFIM¤¬¡¢10·î¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î³èÆ°¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ø¿´¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯Åý³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢5th Mini Album¡ØHOT¡Ù°Ê¸å¡¢Ìó7¥«·î¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤À¡£
LE SSERAFIM¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤È¤Ï»þº¹¤ä¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´¶Æ°Åª¤Ê°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½é¤Î¸ø±é¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÁÛ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£ÆÃ¤ËHUH YUNJIN¤Ï¡¢¡ÖÌó8Ç¯Á°¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Î´ÑµÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¤³¤Î¾ì¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¡ÖDIFFERENT ¡ÊEnglish ver.¡Ë¡×¤È¡ÖPerfect Night¡×¡¢¡ÖNo-Return ¡ÊInto the unknown¡Ë¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é²ñ¾ìÃæ¤ò½ä¤ê¡¢´ÑµÒ¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿LE SSERAFIM¤Ï¡¢9·î6Æü¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥«¥´¤Î¥¦¥£¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¦ ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊWINTRUST ARENA¡Ë¤Ç¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ì¡¼¥ê¡¼¡Ê9·î9Æü¡Ë¡¢¥¤¥ó¥°¥ë¥¦¥Ã¥É¡Ê9·î13Æü¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ê9·î15Æü¡Ë¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡Ê9·î18Æü¡Ë¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ê9·î21Æü¡Ë¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡Ê9·î24Æü¡Ë¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤ë¡£
JAPAN OFFICIAL SITE https://www.le-sserafim.jp
