»Í¹ñÊ×Ï©¤Îµ¯¸»¤Ï¡©Êâ¤Ê×Ï©¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡©¡¡ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤ªÊ×Ï©¡×¤Îµ¿Ìä¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ï¥Æ¥Ê¡Û
»ñÎÁ¡¡»Í¹ñÊ×Ï©
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ï¥Æ¥Ê¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤ªÊ×Ï©¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤µ¤Ì¤»Ô¤Ø¤ó¤í»ñÎÁ´Û¡×¤Î´ÛÄ¹¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡¢»Í¹ñÊ×Ï©¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÒ¶Í¹§¹À¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
»Í¹ñÊ×Ï©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡©¡Ê¹áÀî¡¦»°ÌÚÄ®¡¡¥È¥¡¡50ºÐ¡Ë
¡Ê¤µ¤Ì¤»Ô¤Ø¤ó¤í»ñÎÁ´Û¡¿ÊÒ¶Í¹§¹À ´ÛÄ¹¡Ë
¡Ö¹°Ë¡Âç»Õ¶õ³¤¤¬24ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø»°¶µ»Øµ¢¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½Ð¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤Ëº£¤Ç¸À¤¦¼¼¸ÍÌ¨¡Ê¹âÃÎ¡¦¼¼¸Í»Ô¡Ë¤äÂÀÎ¶»û¡ÊÆÁÅç¡¦°¤Æî»Ô¡Ë¤È¤¤¤¦Îî¾ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶õ³¤¤Î½¤¹Ô»þÂå¤ò»Í¹ñÊ×Ï©¤Îµ¯¸»¤È¤¤¤¦¡×
¡¡¤½¤Î¸å12À¤µª¤´¤í¤Î¡Øº£ÀÎÊª¸ì¡Ù¤Ê¤É¤Ë»Í¹ñ¤Î¡ÖÊÕÃÏ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¸½¤ì¡¢»Í¹ñ¤Î³¤ÊÕ¤ò¤á¤°¤ë½¤¹Ô¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä¡Ä
¡Ê¤µ¤Ì¤»Ô¤Ø¤ó¤í»ñÎÁ´Û¡¿ÊÒ¶Í¹§¹À ´ÛÄ¹¡Ë
¡Öº£¤«¤é340Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î1687Ç¯¤Ë¡¢¿¿Ç°¤È¤¤¤¦¤ªË·¤µ¤ó¤¬¡Ø»ÍÔ¢徧ã¹Æ»»ØÆî¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤Ë½é¤á¤Æ88¤Î»¥½ê¤ÈÃÏÈÖ¤¬ÉÕ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤³¤í¤ò»Í¹ñÊ×Ï©¤ÎÀ®Î©¤È¸À¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡»³¤Ë¤³¤â¤ê½¤¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¸ùÆÁ¤òÆÀ¤ë¡Ö½¤¸³Æ»¡×¤ò¶õ³¤¤â½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤½¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦Î¹¤È¤Ê¤ê¡¢·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ó¤ë½çÈÖ¤Ï¡©¡Ê´Ýµµ»Ô¡¡¤ä¤Þ¤È¤Ñ¤Ñ¡¡70ºÐ¡Ë
¡Ê¤µ¤Ì¤»Ô¤Ø¤ó¤í»ñÎÁ´Û¡¿ÊÒ¶Í¹§¹À ´ÛÄ¹¡Ë
¡Ö½¡ÇÉ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯°ìÈÖ¤«¤éÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤é²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼«Á³¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤Î¤±¤¬¤ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¡Ö¹Ô¤±¤ë»¥½ê¤«¤é¡×¡Ö1¸©¤´¤È¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÅÔ¹ç¤äÍ½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Í³¤Ê»²¤êÊý¤¬¤Ç¤¡¢¹ñÀÒ¤ä½¡ÇÉ¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¤ª¤Ø¤ó¤í¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÈñÍÑ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡ÊÅì¤«¤¬¤ï»Ô¡¡Éñ°¡Ì¥¡¡63ºÐ¡Ë
¡¡Ê×Ï©¤Ë¤Ï¡¢Êâ¤¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¡¢¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·ー¤ò»È¤Ã¤¿¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤Î¥Ä¥¢ー¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¹â¾¾»Ô¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡ÖÎ¹¥Í¥Ã¥È»Í¹ñ¡×¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ¹¥Í¥Ã¥È»Í¹ñ¡¿½©»³²í¼ù ¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¥¿¥¯¥·ー¤ª¤Ø¤ó¤í¤µ¤ó¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ºÇÂç8¿Í¤Ç¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¿¥¯¥·ー¤Ç10Çñ11Æü¤Î¹ÔÄø¤Ç¤Ò¤È¤ê31Ëü4400±ß¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖÊâ¤Ê×Ï©¡×¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆüÄø¤ÏÊâ¤¯Â®¤µ¤ÇÊÑ¤ï¤ê¡¢45Æü～60Æü¤Û¤É¡£²¾¤Ë50Æü¤È¤·¤Æ¡¢½ÉÇñÈñ¤ò1Æü7Àé±ß¤Ç»î»»¤¹¤ë¤È35Ëü±ß¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Ãë¿©Âå¤ä¸æ¼ë°õ¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É»¨Èñ¤Ç15Ëü±ß¡£¤½¤ì¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó50Ëü±ß¡£°ìÆüÅö¤ê1Ëü±ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼èºàÈÉ¤¬8·î¡¢¤µ¤Ì¤»Ô¤ÎÂç·¦»û¤Î¶á¤¯¤Ç·²ÇÏ¤«¤é¤Î¤ª¤Ø¤ó¤í¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·ー¤ò»È¤Ã¤ÆÌó2½µ´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï4ÆüÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¥¿¥¯¥·ー¤Ç½äÇÒÃæ¤Î¤ª¤Ø¤ó¤í¤µ¤ó¡Î75¡Ï¡Ë
¡ÖÌµÍý¤Ë½ë¤¤¤È¤¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¾¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£°ìÆü¤Ë²¿¤«»û¤â²ó¤ì¤ë¤«¤Ê¡£¿Í¤Ë¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ§Èó·ë´ê¤·¤¿¤Ê¤¤¤¢¡×
É¬Í×¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ï¡©¡ÊÀÖÈØ»Ô¡¡¤¨¤¤¤ë¡¡42ºÐ¡ËÂ¾
¡ÊÎ¹¥Í¥Ã¥È»Í¹ñ¡¿½©»³²í¼ù ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÇò¤¤Çò°á¡¢¼ó¤«¤é²¼¤²¤ëÎØ·¶ºÀ¡¢¤½¤ì¤Ë¹°Ë¡Âç»Õ¤Î²½¿È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶â¹ä¾ó¡¢¤³¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¤¿¤ÀÉþÁõ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼«Í³¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Çò°á¡¢·¶ºÀ¡¢¶â¹ä¾ó¤Ê¤ÉºÇÄã¸Â¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î¤ªÊ×Ï©¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¤Ø¤ó¤í»ñÎÁ´Û¤Î´ÛÄ¹¤«¤é½é¿´¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤µ¤Ì¤»Ô¤Ø¤ó¤í»ñÎÁ´Û¡¿ÊÒ¶Í¹§¹À ´ÛÄ¹¡Ë
¡Ö»öÁ°¤Ë½É¤È¤«ÂÎÄ´¤È¤«¤òÀ°¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È½ë¤¤Æü¤â´¨¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
¡Ê2025Ç¯9·î4ÆüÊüÁ÷¡ÖNews Park KSB¡×¤è¤ê¡Ë