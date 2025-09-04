¡Ú¾Ú¸À¡Û¡ÖÀêÀ±½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿´ë¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¹ëÀª¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ÈÍ§¿Í¤Ø¤Î¼ê¸ü¤¤¤â¤Æ¤Ê¤·¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤è¡×
²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤ÇÃÎ¿Í¤«¤é1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Àê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Ï¡¢¤ª¤è¤½70¿Í¤«¤é20²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÅÄÀÆË¡»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï7Ç¯Á°¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ë½»¤à½÷À¤Ë²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢¸½¶â1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀêÀ±½Ñ»Õ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö·úÊª¤ÎÅÚÂæ¤Ë¿å¾½¤òËä¤á¹þ¤ó¤ÇÉ÷¿åÄ´À°¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÉÕ¤±¤ÆÇäµÑ¤¹¤ëÅê»ñ°Æ·ï¤ÎÏÈ¤¬¶õ¤¤¤¿¡×¡ÖÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÇÛÅö¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¸µ¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½÷À¤Ë¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤¬2018Ç¯°Ê¹ß¡¢ÃÎ¿Í¤é¤ª¤è¤½70¿Í¤«¤é20²¯±ß¤Û¤É¤ò½¸¤á¤¿¤È¤ß¤Æ¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ëÀª¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ë¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ëÈï³²¼Ô¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·5·î¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤è¤ëº¾µ½¤ÎÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë¡¢Ê¡²¬»Ôºß½»¤Î52ºÐ¤Î½÷À¤È¤½¤ÎÉ×¤Ç¤¹¡£
¢£Èï³²¼Ô¤ÎÉ×
¡ÖÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢´°Á´¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤È¤·¤«»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
É×ÉØ¤¬ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï8Ç¯Á°¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤âÆ±»Î¤¬Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦Í§¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ëÀª¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Èï³²¼Ô¤ÎÉ×
¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤¬¹¥¤¡¢¥°¥Ã¥Á¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÄ¶¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥¨¥ë¥á¥¹¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë°ì½ï¤ËÉÕ¤¤¢¤Ã¤Æ¥Ç¥Ñー¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ã´Åö¤Î¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëVIP¤Ç¡¢Ã´Åö¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ï¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡£¡×
¡ÖÄ¶°ìÎ®¤Î¼ÒÄ¹¤ÏÀêÀ±½Ñ¤Î¥Áー¥à¤¬¡×
Åö»þ¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤ÏÉ×ÉØ¤ËÂÐ¤·¡¢ÀêÀ±½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿´ë¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Èï³²¼Ô
¡ÖÀêÀ±½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¡¢°ìÎ®´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÇºÓÇÛ¤ò·è¤á¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ä¶°ìÎ®¤Î´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê»ÍÃì¿äÌ¿¡¢É÷¿å¡¢ÀêÀ±½Ñ¤Î¥Áー¥à¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÅý·×³Ø¤ò´Þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡£²¯¤Î¤ª¶â¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤È¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤Î¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢É×ÉØ¤ä¤Û¤«¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¿©»öÂå¤äÎ¹¹ÔÂå¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤¹¤ë¤Ê¤É¼ê¸ü¤¤¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Èï³²¼Ô
¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î·ÐÈñ¤ÇÍî¤Á¤ë¤±¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬3000±ß¤Î¤ªÃãÂå¤â¡¢3Ëü±ß¤Î¿©»öÂå¤â¡¢10Ëü±ß¤«¤«¤í¤¦¤È·ÐÈñ¤ÇÃ¯¤ÎÊ¢¤âÄË¤Þ¤Ê¤¤¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤ä¡¢Í§¿Í¤Ø¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¡×
ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ1Ç¯È¾¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢É×ÉØ¤Ï¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡¢Åê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Èï³²¼Ô
¡Ö200Ëü±ß¡¢300Ëü±ß¤Î¤ª¶â¤ò¥Ý¥¤¤ÈÍÂ¤±¤Æ5¡ó¤È¤«10¡ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìá¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¶âÌ®¤È¿ÍÌ®¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤È¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ë¤ó¤è¤È¡£¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢ÅÄÀÆÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢ÀêÀ±½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¶È¤ÇÃÎ¤êÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Èï³²¼Ô
¡Ö¥Ë¥»¥³¤Î¥¢¥Þ¥ó¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤ò·ú¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Áª¤ó¤À¿å¾½¤ò²¼¤ËËä¤á¤ë¤È¤«¡¢ÂçÌ¾¤äÏ»ËÜÌÚ¤Î¥Ó¥ë¡¢·Ú°æÂô¤ÎÊÌÁñ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÈëÌ©¤Ê¤Î¤ÇÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤é¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¡£»Å»ö¤òÌÀ¤«¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¡×
É×ÉØ¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤±¤Æ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ1²¯3000Ëü±ß¤Û¤É¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£É×
¡ÖÉáÄÌ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤Ã¤¿¤é¥¦¥é¤òÄ´¤Ù¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁ´Éô¤¹¤Ã¤È¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡×
ÊÌ¤ÎÈï³²¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ïº¾µ½¤Ëµ¤¤Å¤¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÈï³²¼Ô¤«¤é¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Èï³²¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£