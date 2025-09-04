¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¡²¬»³¸©Ï¢¤Ï¡ÖÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤Ê¤¤¡×Êý¿Ë¡¡¡Öº£¤ÏÍ¥Àè¤¹¤Ù¤À¯ºö²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¡×
¼«Ì±ÅÞ²¬»³¸©Ï¢¡¿Æâ»³ÅÐ ´´»öÄ¹
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁíºÛÁª¤Î¡ÖÁ°ÅÝ¤·¡×¤ò½ä¤ê°Õ¸«¤Î½¸Ìó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼«Ì±ÅÞ²¬»³¸©Ï¢¤Ï4Æü¡¢Á°ÅÝ¤·¤ò¡Öµá¤á¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ²¬»³¸©Ï¢¡¿Æâ»³ÅÐ ´´»öÄ¹¡Ë
¡Ö²¬»³¸©Ï¢¤È¤·¤Æ¤ÏÍ×µá¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ð¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Î»¾µ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ²¬»³¸©Ï¢¤Ï²¬»³¸©µÄ²ñµÄ°÷25¿Í¤Ë¤è¤ë¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤ò³«¤¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó¸ø³«¤Ç¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ²¬»³¸©Ï¢¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÁ°ÅÝ¤·¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Öº£¤ÏÍ¥Àè¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤À¯ºö²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¡×¡Ö7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î²¬»³Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÞ¤ËÁ°ÅÝ¤·¤ò¡Öµá¤á¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï½°»²¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½¼Ô47¿Í¤Î²áÈ¾¿ô¤¬»¿À®¤¹¤ì¤ÐÁ°ÅÝ¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢8Æü¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£