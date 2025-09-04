【山粼武司 これが俺の生きる道】#21

【これが俺の生きる道】広島市民球場でプロ初出場も…一軍との大きなレベル差を痛感した

プロ3年目で一軍初出場となった1989年9月7日。初打席の空振り三振で味わった一軍と二軍の実力差。「上」と「下」の違いは待遇面にも及ぶ。

星野仙一監督はあえて、一、二軍に大きな格差をつけた。二軍で遠征に行けば、肌着類は全て自分で洗わなければいけない。ランドリー屋さんに出せるのはユニホームだけ。アンダーシャツ、スラパン、靴下、下着は自分でコインランドリーに持って行って洗わざるを得なかった。

ホテルのランドリーは空いていないことも多い。宿舎の外のコインランドリーまで足を運ぶ必要があった。先輩選手から、「洗濯してこい」と頼まれた分も合わせて、両手いっぱいに衣類を抱えてホテルと往復した。

食事も全く違った。阪神戦は一、二軍ともに兵庫・芦屋市内にあるホテル竹園に泊まったが、一軍の食事量や品数は、少なくとも二軍の3倍以上はあった。球場のケータリングもホテルから提供してもらっていたが、明らかに質と量が違った。二軍にいる時には気付かなかったが、一軍に同行するようになって驚いた。夕食はしゃぶしゃぶが多く、同部屋になった先輩の横について鍋当番をするのが暗黙のルールだった。

二軍は遠征先への移動も過酷だった。名古屋から大阪まではバス移動が当たり前。広島遠征時こそ新幹線だったものの、荷物専用車がなく、選手自ら野球バッグ、スーツケース、バットケースを持って乗車する。大量の荷物は荷物置きには収まらず、デッキに置かざるを得ない。人が通るたびに荷物をどけるから、席には全く座れなかった。他の乗客にとっては、迷惑だったに違いない。

そんな中、ささやかな喜びになっていたのが夜食のおつかいだった。ホテル竹園の近くには当時、ハンバーガーのチェーン店があり、たびたび先輩に夜食を買いに行かされた。人によっては、1万円を渡されて1000円くらいおつりが出ると「取っといてええぞ」と言ってくれる人もいて、そのときは心の中でニンマリ。安月給だったからお小遣いさえもうれしかった。

活躍いかんにかかわらず年功序列がプロ野球界の掟。高卒だろうが大卒だろうが、年齢が上ならば先輩になる。3年目で一軍デビューしたばかりの俺も、食事に行けば新しく入ってきたルーキーにごちそうするのが当たり前だった。

給料は安いが、「カネはない」なんてカッコ悪いことは口が裂けても言えない。寂しいかな、後輩から食事に誘われると、「ちょっと用事があるから」とごまかすしかなかった。

（山粼武司／元プロ野球選手）