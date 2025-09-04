¥Ý¥ó¥É¤ËÇãÌá¤·¡¢±ÑÄ¹´üºÄÍø²ó¤êÄã²¼¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥Ý¥ó¥É¤ËÇãÌá¤·¡¢±ÑÄ¹´üºÄÍø²ó¤êÄã²¼¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥Ý¥ó¥Éd¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3417¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï1.3445¶áÊÕ¤È¡¢Á°Æü£Î£Ù½ªÃÍ¿å½à¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¹âÃÍ¤ò199.49¶áÊÕ¤Ë¹¹¿·¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï°ÂÃÍ¤ò0.8666¶áÊÕ¤Ë¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤â±Ñ£³£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ£µ¡¥£µ£·£´¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3445¡¡GBP/JPY¡¡199.41¡¡EUR/GBP¡¡0.8666
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥Ý¥ó¥Éd¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3417¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï1.3445¶áÊÕ¤È¡¢Á°Æü£Î£Ù½ªÃÍ¿å½à¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¹âÃÍ¤ò199.49¶áÊÕ¤Ë¹¹¿·¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï°ÂÃÍ¤ò0.8666¶áÊÕ¤Ë¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤â±Ñ£³£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ£µ¡¥£µ£·£´¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3445¡¡GBP/JPY¡¡199.41¡¡EUR/GBP¡¡0.8666