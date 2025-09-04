INI¡¢¿·¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê¡¡¾ÜºÙ¤ÏÌ¤È¯É½¡¡º´ÌîÍºÂç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡ª¡×
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤¬¡¢11·î19Æü¤Ë¿·¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¸½ÁüÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ä²Î¤¤¤¢¤²¤ëINIÈøºê¾¢³¤
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¡Ê11¼ï¡Ë¤¬INI OFFICIAL STORE¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢INI¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë14·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤¤ç¤¦¸á¸å6»þ¤«¤é³ÆÅ¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖNEW SINGLE¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ¤È¯É½¡£Ææ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´ÌîÍºÂç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¸½ÁüÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ä²Î¤¤¤¢¤²¤ëINIÈøºê¾¢³¤
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¡Ê11¼ï¡Ë¤¬INI OFFICIAL STORE¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢INI¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë14·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤¤ç¤¦¸á¸å6»þ¤«¤é³ÆÅ¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖNEW SINGLE¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ¤È¯É½¡£Ææ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´ÌîÍºÂç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£