´Å¤µ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÃß¤¨¤¿¡ÉËÌ¸Â¤ÎÅí¡É¡¡¼çÎÏÉÊ¼ï¤Î¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü¡¡²Æ¤Î¹â²¹¤È¾¯±«¤¬¹¥±Æ¶Á¤«¡¡½©ÅÄ¡¦¼¯³Ñ»Ô
¡Ö¤«¤Å¤ÎËÌ¸Â¤ÎÅí¡×¤Î¼çÎÏÉÊ¼ï¡¢ÀîÃæÅçÇòÅí¤Î¼ý³Ï¤¬¤¤¤ÞºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Îµ¤²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯´Å¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥â¥â¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼¯³Ñ»Ô½½ÏÂÅÄÂçÅò¤Îº´Æ£°ì¤µ¤ó¤Î²Ì¼ù±à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Å¤ÎËÌ¸Â¤ÎÅí¡×¤Î¼çÎÏÉÊ¼ï¡¢ÀîÃæÅçÇòÅí¤Î¼ý³Ï¤¬4Æü¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤Î»ºÃÏ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÃÙ¤¤»þ´ü¤Ë»Ô¾ì¤Ø½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¡¢¼¯³Ñ¤Î¥â¥â¡£
ÅüÅÙ¤ä¿§¡¢¤½¤ì¤ËÂç¤¤µ¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬¡¢¡ÖËÌ¸Â¤ÎÅí¡×¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹â²¹¤Ç´³¤Ð¤Ä¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¥â¥â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¹â²¹¤¬¤¤¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÅüÅÙ¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Î¤¤¤¤¥â¥â¤¬¤à¤·¤íº£Ç¯¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸©Æâ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤âÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯³Ñ»Ô¤Ç¤Ï7·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±¥â¥â¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¡¢7·î²¼½Ü¤«¤é¤Î1¤«·î´Ö¤Îµ¤²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢´Å¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡£
¡ÖËÌ¸Â¤ÎÅí¡×¤ÎÅüÅÙ¤Î´ð½à¤Ï10.5ÅÙ°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î²Ì¼ù±à¤Ç¤È¤ì¤ë¥â¥â¤ÎÅüÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç14ÅÙ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º´Æ£°ì¤µ¤ó
¡Ö¡ØËÌ¸Â¤ÎÅí¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¼Â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¤ÆÌ£¤ÎÇ»¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»þ´üÅª¤Ë½ª¤ï¤ê¤Îº¢¤Î¥â¥â¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤Ç¥â¥â¤ò¿©¤Ù¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¸·¤·¤¤µ¤¾Ý¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢´Å¤µ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÃß¤¨¤¿¡ÖËÌ¸Â¤ÎÅí¡×¡£
¼ý³Ï¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¤¢¤È1½µ´Ö¤Û¤ÉÂ³¤¡¢¼óÅÔ·÷¤ä¸©Æâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Ø½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£