½©ÅÄ»Ô¡¦¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤¬¸ø¶¦»ÜÀß4¤«½ê¤òº£Ç¯ÅÙ¤ÇÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¼¨¡Ö¾ÍèÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡¦Ê¿½à²½¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¡×¡¡ºâ¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶È¸«Ä¾¤·¤ÎÂè°ìÃÆ¡¡
½©ÅÄ»Ô¤Î¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Î»ÔÌ±¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¸òÎ®¡¦·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë»ÔÆâ¤Î¸ø¶¦»ÜÀß4¤«½ê¤òº£Ç¯ÅÙ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÄêÎã¤Î»ÔµÄ²ñ¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½¢Ç¤°ÊÍè·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¡¢ºâ¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶È¸«Ä¾¤·¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯4·î¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¾ÂÃ«»ÔÄ¹¡£
Áªµó¤ÇÅöÁª¤·¡¢»ÔÄ¹¤Î¥¤¥¹¤ËºÂ¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯5¤«·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£
¾ÂÃ«»ÔÄ¹
¡Ö¸½¿¦¤Î»ÔÄ¹¤µ¤ó¤¬¡Ø²¶¤Þ¤À´èÄ¥¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ªºÂ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¡Ä¡ØËÜÅö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢ÀèÇÚ¡¢¤É¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Áªµó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤É¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤É¤«¤¹Êý¤â¡¢»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢Á´¤¯ÁÛÄê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ÔÌò½ê¤Î³§¤µ¤ó¤â¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ÔµÄ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤¬¿·¤¿¤Ë¼¨¤·¤¿Êý¿Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤Î»ÔÌ±¤Ë¤â¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¾ÂÃ«»ÔÄ¹
¡ÖÈ¬¶¶¡¦Âç¿¹»³¡¦ÈÓÅç¤Î¡ØÏ·¿Í¤¤¤³¤¤¤Î²È¡Ù3»ÜÀß¤È¡¢¡ØÍºÏÂ¤Õ¤ì¤¢¤¤¥×¥é¥¶¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤ë²þ½¤Åù¤ËÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤¬Ãø¤·¤¯ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢º£Ç¯ÅÙËö¤Ç¤ÎÇÑ»ß¤¬Å¬ÀÚ¤È¡×
½©ÅÄ»ÔÈ¬¶¶ÃÏ¶è¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¡ÖÏ·¿Í¤¤¤³¤¤¤Î²È¡×¤ÈÍºÏÂÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥×¥é¥¶¡×¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Î»ÔÌ±¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢°ìÉô¤Ï»Ò¤É¤â¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÌ±¤Î¸òÎ®¤ä·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï·¿Í¤¤¤³¤¤¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»ÜÀß¤â¡¢´°À®¤«¤é50Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â1Æü50¿Í¤Û¤É¡£¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢1Æü10¿Í¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï½¢Ç¤°ÊÍè¡¢ºâ¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢»ÜÀß¤ä»ö¶È¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢4Æü¤â²þ¤á¤Æ¤½¤Î¹Í¤¨¤òÀâÌÀ¤·¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÂÃ«»ÔÄ¹
¡ÖËÜ»Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¸ø¶¦»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤ä¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½Åù¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤Æ¤Î»ÜÀß¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ê£¹ç²½¤äÇÑ»ßÅù¤Ë¤è¤ëÊÝÍÎÌ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ê¡¢¾ÍèÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡¦Ê¿½à²½¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
»Ô¤Ï¡¢º£¤ÎµÄ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë²þ½¤¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ê¤É¤â¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ÜÀß¤ä»ö¶È¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÊÝ¤¹¤ëºâ¸»¤ò½¼¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎµÄ²ñ¤ÇÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¾ÂÃ«»ÔÄ¹
¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÍ½Äê¤È¤·¤Æ³ÎÄêÅª¤Ë9·î¤Î¤³¤ÎµÄ²ñÃæ¤Ë²¿¤«µÄ²ñ¤ÎÊý¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡Ä³ÎÄêÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¾õ¶·¤Î¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶ÛµÞÅª¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ì¤ÐÅöÁ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
½©ÅÄ»Ô¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î¿·¤¿¤Ê·úÀß¤È¡¢´ûÂ¸¤Î»ÜÀß¤Î²þ½¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¶ÈÈñ¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀçÂæ»Ô¤ÎÂç¼êÀß·×»öÌ³½ê¤Ë¡¢Ä´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ´ÖÊó¹ð¤ÎÄó½Ð¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´ºº¤Ï¡¢Àè·î»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ´ÖÊó¹ð¤Î»þ´ü¤ä¡¢Àß·×»öÌ³½ê¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î·Ð²á¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£