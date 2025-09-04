Ì²¤ì¤ëÇ¦¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌÜ³Ð¤á¤Ï¤¤¤Ä¡©¡ÖSHINOBI¡×¡ÖNINJA GAIDEN¡×¤Î¾ÝÄ§Åª2ºî¤ÎÉü³è¤Ç¹Í¤¨¤ë¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÉü¹ï¸õÊä¤¿¤Á
¡¡¤¤¤Þ¡Ä¡ÄÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤¬Ç®¤¤¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¡ÖSHINOBI¡×¡ÖNINJA GAIDEN¡×¤ÎºÆ»ÏÆ°°ÊÁ°¤ËÉü¹ï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº£¸åÉü¹ï¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤ëÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤¿¤Á¡Ë
¡¡1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ÖSHINOBI¡×¥·¥êー¥º¤È¡¢¡ÖÇ¦¼ÔÎ¶·õÅÁ¡×²þ¤á¡ÖNINJA GAIDEN¡×¥·¥êー¥º¤¬¡¢Â·¤Ã¤Æ¿·ºî¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Àè¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖNINJA GAIDEN¡×¤Ç¡¢1·î24Æü¤Ë2008Ç¯È¯Çä¤Î¡ØNINJA GAIDEN 2¡Ù¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿ー·ó¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×ÈÇ¤Î¡ØNINJA GAIDEN 2 Black¡Ù¡¢7·î31Æü¤Ë¡ØÇ¦¼ÔÎ¶·õÅÁ¡Ù¤Î2D¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡ØNINJA GAIDEN: Ragebound¡Ù¤òÈ¯Çä¡£
¡¡Â³¤¯¡ÖSHINOBI¡×¤Ï8·î29Æü¤Ë¡ØShinobi 3D¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó14Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¡ØSHINOBI Éü½²¤Î»Â·â¡Ù¤òÈ¯Çä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖNINJA GAIDEN¡×¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°ºÇ¿·ºî¡ØNINJA GAIDEN 4¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤â10·î21Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¡£
¡¡Î¾¥·¥êー¥º¤Î¿·Å¸³«¤Ï¡¢Ç¦¼Ô¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤¤ï¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤É¤Á¤é¤â1980Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤³¤«¤é10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂ³ÊÔ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¤ß¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿Ç¦¼Ô¥²ー¥à¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥·¥êー¥º¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ï¿·ºî¤¬Ä¹¤é¤¯È¯Çä¤µ¤ì¤º¡¢ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ÆºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£¸å¡¢Æ±¤¸Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿²áµî¤ÎÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤âÂ³¡¹¤È¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ãー¤É¤³¤í¤«¤é¥Þ¥¤¥Êー¤Þ¤Ç¡¢¿§¤ó¤ÊÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤¿¤Á¤¬¸½Âå¤Î´Ä¶¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£2019Ç¯¤´¤í¤«¤éÉü¹ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤¿¤Á
¡¡¸·Ì©¤Ê»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï2019Ç¯¤´¤í¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢2¤Ä¤ÎÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤¬¿·Å¸³«¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥¸¥ã¥ì¥³¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥³¥ß¥«¥ëÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ØÇ¦¼Ô¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¤¯¤ó¡Ù¡£¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡Ë»þÂå¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´°Á´¿·ºî¡Ø¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¤ÎÍÅ²øÂç·èÀï¡Ù¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÇ¦¼Ô¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¤ÎÍÅ²øÂç·èÀï¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2022Ç¯¡¢Ã±ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿Windows PCÈÇ¤¬Steam¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¿¥¤¥Èー¤ÎÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¦¥©ー¥ê¥¢ー¥º ¥ï¥ó¥¹¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¡£1988Ç¯¤Ë¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¦¥©ー¥ê¥¢ー¥º¡Ù¤ò¡¢³ÊÆ®Í×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¥Ù¥ë¥È¥¹¥¯¥íー¥ë·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ø¤È°ì¿·¤µ¤»¤¿¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¸þ¤±¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¦¥©ー¥ê¥¢ー¥º ¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¤Î³«È¯¤Ï¡ØÅìÊý¸«Ê¸Ï¿¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥É¥ëÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¤òÂåÉ½ºî¤È¤¹¤ë¥Ê¥Ä¥á¡Ê¸½¥Ê¥Ä¥á¥¢¥¿¥ê¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¥ê¥á¥¤¥¯¤âÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¥Ê¥Ä¥á¥¢¥¿¥ê¤ÎÀ©ºî¿Ø¤¬Ä¾ÀÜ¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡ÖNINJA GAIDEN¡×¥·¥êー¥º¤âº£¸å¤ÎÉÛÀÐ¤È»×¤·¤Æ°¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬2021Ç¯È¯Çä¤Î¡ØNINJA GAIDEN: ¥Þ¥¹¥¿ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡£
¡¡PlayStation¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡ØNINJA GAIDEN ¦²¡Ù¥·¥êー¥º¤È¡ØNINJA GAIDEN 3¡§Razor's Edge¡Ù¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£´°Á´¿·ºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¤À¤¤¤Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿·Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇºÆ»ÏÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ìó4Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ë¡ØNINJA GAIDEN 2 Black¡Ù¡ØNINJA GAIDEN: Ragebound¡Ù¡ØNINJA GAIDEN 4¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤ò´Þ¤à·×3ËÜ¤¬È¯É½¡¦È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«È¯¤ÎÇ¦¼Ô¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢1980Ç¯Âå¤«¤éº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø¥Æ¥£ー¥ó¥¨¥¤¥¸¡¦¥ß¥åー¥¿¥ó¥È¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¦¥¿ー¥È¥ë¥º¡Ù¡ÊTMNT¡Ë¤Î¥²ー¥à¤â¿ä»²¡£´°Á´¿·ºî¡Ø¥ß¥åー¥¿¥ó¥È ¥¿ー¥È¥ë¥º¡§¥·¥å¥ì¥Ã¥Àー¤ÎÉü½²¡Ù¤È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ä¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿KONAMIÀ©ºî¤Î²áµîºî¤ò1ËÜ¤ËÌÖÍå¤·¤¿¡Ø¥Æ¥£ー¥ó¥¨¥¤¥¸ ¥ß¥åー¥¿¥ó¥È ¥Ë¥ó¥¸¥ã ¥¿ー¥È¥ë¥º ¥¶ ¥«¥ï¥Ð¥ó¥¬ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ø¥«¥ï¥Ð¥ó¥¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï2025Ç¯¸½ºß¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Ë¤è¤ê¿·µ¬¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾Êý¡¢¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ï2024Ç¯¤Ë¤â¡ØTeenage Mutant Ninja Turtles ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î±¿Ì¿¡Ù¤ä¡ØTeenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed¡Ê¥ß¥åー¥¿¥ó¥È¡¦¥¿ー¥È¥ë¥º¡¡unleashed¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¥¦¥©ー¥ê¥¢ー¥º ¥ï¥ó¥¹¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¤ò³«È¯¤·¤¿¥Ê¥Ä¥á¥¢¥¿¥ê¤è¤ê¡¢1990Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾ºîÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø°Ç¤Î»Å»ö¿Í KAGE¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤âÅÐ¾ì¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¿·¤¿¤ÊÄ´À°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Ì¾¶ÊÂ·¤¤¤Î²»³Ú¤¬°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÎÉºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¤³¤³¿ôÇ¯¤Î´Ö¤ËÉü³è¤·¤¿Ç¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ë¤Ï¡ØÇ¦¼Ô¥Ï¥ä¥Æ¡Ù¡Ø¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¥µ¥¹¥±¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë2019Ç¯ÊÕ¤ê¤«¤é¡¢²áµî¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Ç¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ï¥á¥¸¥ãー¤«¤é¥Þ¥¤¥Êー¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯Éü³è¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡ÖSHINOBI¡×¤È¡ÖNINJA GAIDEN¡×¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤¤¤Þ¤¬Éü³è¤Î¥Ôー¥¯¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ²¤ì¤ëÇ¦¼Ô¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ë¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡ÖSHINOBI¡×¤È¡ÖNINJA GAIDEN¡×¤Îµ¢´Ô¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤¿¤Á¤ÎÉü³è·à¤Ï¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Åú¤¨¤Ï¥Îー¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÉü³è¤òÂÔ¤Ä²áµî¤ÎÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£¸å¤ÎÉü³è¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø²÷·æ¥ä¥ó¥Á¥ã´Ý¡Ù¡Ø±Æ¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ø¥¹¥È¥é¥¤¥ÀーÈôÎµ¡Ù¡ØÅ·ëÏ¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡Ù¤Î5ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼ã´³¡¢É®¼Ô¤Î¼ç´Ñ¤È´êË¾¤â´Þ¤ó¤À¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£°ÛÏÀ¤ÏÇ§¤á¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¡Ø²÷·æ¥ä¥ó¥Á¥ã´Ý¡Ù¤È¡Ö±Æ¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸µÁÄ¤ËÅö¤¿¤ë¥¢ー¥±ー¥ÉÈÇ¤ÎÂè1ºî¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸½¹Ô´Ä¶¸þ¤±¤ËÉü¹ïºÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÁÐÊý¡¢°Ü¿¢ºî¤ËÅö¤¿¤ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¤ÏËÜµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤ÇÉü¹ï¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¡Ø±Æ¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏWii¡¢Wii U¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー3DS¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½ー¥ëÈÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢2023Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤È¶¦¤Ë¿·µ¬¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âº£¸å¡¢Í·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø±Æ¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤È¡Ø¥¹¥È¥é¥¤¥ÀーÈôÎµ¡Ù¤Î2ºî¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤êÁ°¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»þ·ÏÎó¤ÎÌÌ¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªºÇ¶á¡Ä¡Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Ç¤Ë10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤À¤¬¡¢Âç¡¹Åª¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥È¥é¥¤¥ÀーÈôÎµ¡Ù¡£
¡¡¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÀ¤³¦´Ñ¼þ¤ê¤Þ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¡Ø¥¹¥È¥é¥¤¥ÀーÈôÎµ¡Ù¤¬PlayStation 3¡¢PlayStation 4¡¢Xbox 360¡¢Xbox One¡¢PC¡ÊSteam¡Ë¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï2025Ç¯¸½ºß¤â¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤¬ÈÎÇäÃæ¤Ç¡¢¿·µ¬¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤éÂ³ÊÔ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Å¸³«¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¥¢ー¥±ー¥ÉÈÇ¤ä¥á¥¬¥É¥é¥¤¥ÖÈÇ¤¬¸½¹Ô´Ä¶¸þ¤±¤ËÉü¹ï¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø±Æ¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤â2008Ç¯¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥ÉーDS¸þ¤±¤ËÂ³ÊÔ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø±ÆÇ·ÅÁÀâ -THE LEGEND OF KAGE 2-¡Ù¡£²£¥¹¥¯¥íー¥ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»Â·â¤È¼êÎ¢·õ¤ò¶î»È¤¹¤ëÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢2Ì¾¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢½ÑºîÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥ÉーDS¤ÎÆó²èÌÌ¹½À®¤ò³è¤«¤·¤¿³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æー¥¸¹½À®¤òÇä¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ú²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤ÇÇöµ¤Ì£°¤µ¤âÉº¤¦À¤³¦´Ñ¡¢Å¨¤â´Þ¤á¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢Á°ºî¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¼ª¤Ë»Ä¤ë²»³Ú¤Ê¤É¤Î¸«½ê¤â»ý¤ÄÎÉºî¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀëÅÁ¤µ¤ì¤º¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½¹Ô´Ä¶¤Ø¤Î°Ü¿¢¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢2025Ç¯¸½ºß¤ÏÃæ¸Å»Ô¾ì¤ÇÃµ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2ºî¤È¤âºÆµ¯Æ°¤ò»î¤ß¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢Ç¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤¬Â³¡¹¤ÈºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ËºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡Ø±Æ¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤ÏËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÞÂÎ¤Ê¤¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤ÇºÆÉâ¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡¡ÖÅ·ëÏ¡×¥·¥êー¥º¤ÏÈÇ¸¢¤Î¿ä°Ü¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤ÆÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·Å¸³«¤ÎÍÌµ¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½ºß¡ØÅ·ëÏ¡ÙÈÇ¸¢¤ò½ê»ý¤¹¤ë¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï2019Ç¯¤Ë¡ØÅ·ëÏ¡Ù¤ÎÍ×ÁÇ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¿·ºî¡ØSEKIRO: SHADOWS DIE TWICE¡Ù¤òÈ¯Çä¡£
¡¡À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿·Å¸³«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤È´üÂÔ¤µ¤»¤é¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë½é´ü¤Î¡ØÅ·ëÏ¡Ù¤ò³«È¯¤·¤¿¥¢¥¯¥ï¥¤¥¢¤Ï2000Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÇ¦Æ»¡×¤Ê¤ë¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢ËÜµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯ÃæÃÇ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥¯¥ï¥¤¥¢¤Ï¤¤¤Þ¤â·òºß¤æ¤¨¡¢ºÆ»ÏÆ°¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜµ»ö¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë80～90Ç¯Âå¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼¡¤ÎºÆ»ÏÆ°¸õÊä¤È¤·¤Æ¤ÏÍÎÏ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡µÕ¤Ëº£¸å¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡Ù¤À¤í¤¦¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¡ØThe Legend of the Mystical Ninja¡Ù¤ÎÌ¾¤Ç¡¢Æ²¡¹¤¿¤ëÇ¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡Ù¤Ï2025Ç¯¸½ºß¡¢²áµîºî¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Û¤Ü³§Ìµ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ2005Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó Åì³¤Æ»Ãæ Âç¹¾¸ÍÅ·¶é¤êÊÖ¤·¤Î´¬¡Ù¤òºÇ¸å¤Ë¿·Å¸³«¤Ï´°Á´¤ËÃæÃÇ¡£20Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°ì»þ´ü¤Ï¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー3DS¡¢Wii U¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½ー¥ë¤Ç²áµîºî¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¿É¤¦¤¸¤Æ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â2023Ç¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½¹Ôµ¡¤Ø¤ÎÉü¹ï¤â¼Â¸½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢º£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ç¦¼Ô¤â»ø¤â·ì¤ÈË½ÎÏ¤È°Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ä¡Ä
¡¡É®¼Ô¸Ä¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¿·Å¸³«¤ò¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆ±ºî¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏÂçÊÑ¸·¤·¤¤¡£²áµîºî¤Ï¸½¹Ô´Ä¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤º¡¢¿·ºî¤âÅö»þ¤Î³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Àè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡Ù¤ÎÈÎÇä¸µ¤Ç¤¢¤ëKONAMI¤Ï¡¢¡Ø°Ëâ¾ë¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¡Øº²ÅÍÍå¡Ù¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Î²áµî¤ÎÌ¾ºî¤¿¤Á¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¶áÇ¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡Ù¤â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤¬¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡Ù¼«ÂÎ¤¬³¤³°Å¸³«¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¸½Âå¤ÎÎÑÍý´ð½à¤Ë¾È¤é¤¹¤ÈÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëÉ½¸½¤¬°ìÉô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î2ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼Â¤Ï³¤³°¤Ç¤Î¡ØThe Legend of the Mystical Ninja¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó ¤æ¤É±µß½Ð³¨´¬¡Ù¤Î³¤³°ÈÇ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Î¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¤ÎºîÉÊ¤Ï³¤³°¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌ¤È¯Çä¡£¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó ¤æ¤É±µß½Ð³¨´¬¡Ù°Ê¹ß¤Î¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Â³ÊÔ¤â³¤³°¤Ç¤Ï°ìÀÚÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½Âå¤ËÉü³è¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ê£¿ôºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·µ¬¥íー¥«¥é¥¤¥ººî¶È¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÎÑÍýÍí¤ß¤ÎÌäÂê¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡Éü¹ï¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·ºî¤â³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸½¾õ¤â¤¢¤Ã¤ÆÀäË¾Åª¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤±¤ÐºÇ¸å¤Î¿·ºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ20Ç¯¡£¤â¤Ï¤ä¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡Ù¤Ï²áµî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤È¶¦¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤âÆ±Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢É®¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤³¤½¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡Ù¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÎÉ¤Î»þ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÇ¦¼Ô¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥²ー¥à¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¾¤Î»ø¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥²ー¥à¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÂçÈ¾¤¬°Å¤¯¤Æ»¦È²¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹ÅÇÉ¤Ç·ìÀ¸½¤µ¤ÎÉº¤¦¤â¤Î¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤Î¥²ー¥à¤¬°¤¤¤È¤ÏÃÇ¤¸¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤íÉ®¼Ô¤â¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡ÄÀµÄ¾¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ÊÐ½Åµ¤Ì£¤È»×¤¨¤ë¤Î¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢É½¸½¼þ¤ê¤¬²á·ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÐ¾Ý¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¡ØÇ¦¼Ô¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¤¯¤ó¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÄãÇ¯ÎðÁØ¤ä°ìÏ¢¤ÎÉ½¸½¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤â¼ê¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¦¾¯¤·¡¢¥Õ¥©¥íー¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê2020Ç¯¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØNinjala¡Ù¤Ê¤ëÄãÇ¯ÎðÁØ¸þ¤±¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤¢¤ë¤¬¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ¾·âÀ¤Âå¤«¤é¤Îº¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢°ìÏ¢¤ÎÊÐ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤Ç»¦È²¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤»þÂå·à¡ÊÇ¦¼Ô¡Ë¥²ー¥à¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤é¸ú²ÌÅª¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤È¤·¤ÆÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¡ØSHINOBI¡Ù¤Ë¡ØNINJA GAIDEN¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢Ç¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤ÎÉü³è¤ÏÈó¾ï¤Ë¾ÝÄ§Åª¤ÇÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¡£»ø¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥²ー¥à¤Ç¤â¡¢²û¤«¤·¤Î¥·¥êー¥ººî¤¬ºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤È¤ÎÏÃÂê¤¬¶á¤´¤í½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢Åö»þ¤Î¿§¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ØÏ¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âºÆ»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºîÉ÷ÌÌ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÊÐ¤êµ¤Ì£¤Ê¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¡£º£¸å¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âºîÉ÷ÌÌ¤Ë¹¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬µ¯¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ä¡Ä¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢¥´¥¨¥â¥ó¡£
¢¨ÊäÂ¡§³¤³°¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥·¥êー¥ººî¤Ï¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó～¤æ¤É±µß½Ð³¨´¬～¡Ù¡Ê¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡Ë¡Ë¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó ¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ó¥¹´Ý¡Ù¡Ê¥²ー¥à¥Üー¥¤¡¢²¤½£ÈÇ¡Ø¥³¥Ê¥ßGB¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Vol.3¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó～¥Í¥ªÅí»³ËëÉÜ¤Î¤ª¤É¤ê～¡Ù¡ÊNINTENDO64¡Ë¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó ¹õÁ¥ÅÞ¤ÎÆæ¡Ù¡Ê¥²ー¥à¥Üー¥¤¡Ë¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó～¤Ç¤í¤Ç¤íÆ»Ãæ ¥ª¥Ð¥±¤Æ¤ó¤³À¹¤ê～¡Ù¡ÊNINTENDO64¡Ë¤Î5ºî¤Î¤ß¡£¤Û¤«¤ËPlayStation 2¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØËÁ¸±³è·à¥´¥¨¥â¥ó¡Ù¤âÅö½é¡¢¡ØMystical Ninja Goemon Zero¡Ù¤ÎÌ¾¤Ç³¤³°¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥·¥§¥ëー¥× ¡Ë