¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÇÔÂà¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥Öー¥Á¥§¥Ó¥Ã¥Á¤¬¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥íÂåÉ½¤«¤é°úÂà¤Ø
¡¡9·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢¡ÖFIBA¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2025¡×¤Î¥°¥ëー¥×A¡¢¥°¥ëー¥×B¤ÏÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤Î¾å°Ì4¥Áー¥à¤¬·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¥°¥ëー¥×B¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥íÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥¥ó¥°16°Ì¡Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ÂåÉ½¡ÊÆ±48°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£83－89¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÂç²ñ½éÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£2¥Áー¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¤¸¤¯ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÂåÉ½¡ÊÆ±49°Ì¡Ë¤¬1¾¡4ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö·ë²Ì¤Ë¡£ÆÀ¼ºÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤¬·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥Ë¥³¥é¡¦¥Öー¥Á¥§¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¡Ë¤Ï5»î¹ç¤Ç¥Áー¥àºÇÂ¿1»î¹çÊ¿¶Ñ20.8ÆÀÅÀ11.6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë4.4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï31ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç²ñ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂåÉ½°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤Î»î¹ç¸å¡¢34ºÐ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡ÊÂåÉ½¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡Ë½ª¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¡Ê·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥È¥Ó¥¢¼óÅÔ¡Ë¥ê¥¬¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Áー¥à¥áー¥È¤ä¥³ー¥Á¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢ÂåÉ½¥Áー¥à¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥ìー¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¿·¤·¤¤À¤Âå¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤¹»þ¤Ç¤¹¡×
¡¡2011Ç¯¤ËÂåÉ½¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Öー¥Á¥§¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë4²ó¡¢¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ë2²ó½Ð¾ì¡£FIBAÄÌ»»39»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÆ±13.6ÆÀÅÀ7.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.7¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥ívs¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È