U16¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬·èÄê¡Ä½à¡¹·è¾¡¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì·èÄê

¡¡9·î4Æü¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØFIBA U16¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º¤ò¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥Üー¥¤¥º¥é¥ó¥¥ó¥°26°Ì¡Ë¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±51°Ì¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Ï¥°¥ëー¥×B¤ò¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ë¼¡¤°2°Ì¤ÇÄÌ²á¡£½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÂåÉ½¡ÊÆ±36°Ì¡Ã¥°¥ëー¥×A3°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é29－21¤È¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Ë²ÃÅÀ¤·¤¿¡£°ì»þÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë1»î¹çÊ¿¶Ñ20.3ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ7¤Î¥ï¥ó¥¤ー¥í―¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â3¥Ý¥¤¥ó¥È3ËÜ¤ÎÀ®¸ù¤ò´Þ¤à19ÆÀÅÀ¤È¤±¤ó°ú¡£°ìÅÙ¤âµÕÅ¾¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢97－90¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º½ªÎ»»þÅÀ¤Çº£Âç²ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1»î¹çÊ¿¶Ñ40.3ËÜ¤â¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò»îÅê¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ®¸ùÎ¨42.1¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê16¡¿38ËÜ¡Ë¤ÈÀºÅÙ¤è¤¯Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤ò¼ÍÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ç¤â¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜvs¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Î°ìÀï¤Ï¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ø¤ÎÀÚÉä¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØFIBA U17¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤Î½Ð¾ì¸¢¤â¤«¤«¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£Ãæ1Æü¤Ç¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ò·Þ¤¨·â¤ÄÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¨ー¥¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÊÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡Ë¤¬Ê¿¶Ñ16.0ÆÀÅÀ¡¢10.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤È¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇºÝÎ©¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ûー¥¥ó¥¹Á³¡Ê³«»Ö¹ñºÝ¹â¹»¡Ë¤¬18.0ÆÀÅÀ¡¢Âç²ñ¥È¥Ã¥×¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨64.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¹¥Ä´¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤â¶¯ÎÏ¤Ê2¿Í¤Î¥¹¥³¥¢¥éー¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤¬Ì¤Äê¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏFIBA¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
